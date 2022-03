Tuerie en Nouvelle-Écosse: les familles des victimes veulent entendre la GRC

HALIFAX — L’enquête publique sur la fusillade de masse survenue en Nouvelle-Écosse entend lundi les avocats des familles des victimes expliquer pourquoi ils veulent appeler des agents de la GRC et un opérateur clé du 911 à la barre.

Sandra McCulloch, avocate de 14 des 22 familles des victimes, a évoqué la nécessité de faire témoigner cinq agents de supervision pour expliquer leurs décisions dans la nuit du 18 avril 2020, alors que le carnage meurtrier de 13 heures commençait à Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Par exemple, elle dit qu’elle veut interroger un officier superviseur, le sergent-chef Brian Rehill, à propos de son commentaire selon lequel l’envoi de plus de policiers dans l’enclave aurait créé le risque qu’ils se tirent les uns sur les autres.

Les avocats de la GRC et du syndicat des policiers de la GRC ont répondu que les questions aux agents peuvent recevoir des réponses écrites et qu’il serait peut-être plus pertinent de les appeler plus tard au cours des audiences.

Le président de la commission, Michael MacDonald, a déclaré lors de son allocution d’ouverture lundi que la commission «s’attend à entendre» les agents de la GRC recherchés comme témoins, mais que le moment et le format restent à déterminer.

La procédure a pour mandat de tenir compte des traumatismes. Le syndicat de la police a fait valoir que les policiers pourraient être à nouveau traumatisés s’ils étaient forcés de témoigner, mais M. McCulloch a fait valoir que ne pas entendre un compte rendu complet des actions de la police pourrait causer un traumatisme aux familles.