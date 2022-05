Tuerie en Nouvelle-Écosse: l’ex-épouse du tireur décrit des incidents violents

HALIFAX — L’ex-épouse de l’homme responsable de la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse dit qu’il l’a déjà clouée au sol pendant une crise de rage, confirmant que la violence du tueur envers les femmes remonte aux années 1990.

La femme, qui n’est pas nommée dans les documents récemment publiés dans le cadre d’une enquête publique sur la fusillade de masse, a parlé à la police le 29 avril 2020 – 10 jours après que le saccage du tueur a fait 22 morts dans le nord et le centre de la Nouvelle-Écosse.

La déclaration de la femme, qui comprend des détails sur un deuxième épisode de violence, fait maintenant partie d’un récit de plus en plus détaillé décrivant le schéma de violence envers les femmes de Gabriel Wortman depuis des décennies.

Cette chronologie inclut une déclaration d’une ancienne voisine qui a raconté avoir dit à la GRC que l’homme avait attaqué sa conjointe, Lisa Banfield, alors qu’ils vivaient à Portapique, en Nouvelle-Écosse, en 2013.

Certains avocats veulent que l’enquête demande à la voisine, Brenda Forbes, de venir témoigner en personne, alors que la commission explore le rôle que la violence sexiste a joué dans la tragédie.

Dans le cas de la première épouse du tueur, l’entretien avec la police comprend également sa description d’incidents dans les années 1990 lorsque la consommation d’alcool de son mari contribuait à des rages violentes.

Lors d’un incident au domicile du couple à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, l’ex-épouse s’est souvenue qu’il avait utilisé un marteau pour briser une collection d’étagères et de figurines coûteuses lorsqu’il a été déclenché par la vue de la poussière sur les étagères.

Lorsqu’elle s’est enfuie de la maison, il a menacé de briser les vitres de sa voiture avec le marteau, a-t-elle déclaré à la police.

«Il y a eu une autre fois où il a été très contrarié après avoir bu (…) il m’a en fait clouée au sol ce jour-là», a-t-elle déclaré. «J’ai eu très peur ce jour-là aussi.»

Après les meurtres de 2020, plusieurs voisins du tireur à Portapique se sont manifestés pour décrire l’homme comme étant jaloux, contrôlant et abusif. Et la police a confirmé que la nuit où les meurtres ont commencé, il avait ligoté et attaqué sa conjointe de longue date.

Le lendemain, Mme Banfield a déclaré à la police que son époux était passé d’un homme «aimant, gentil et généreux» lors de leur première rencontre à un partenaire de mauvaise humeur qui, depuis 2003, l’avait régulièrement agressée.

«Dans le passé, il était violent et je l’apaisais et disais tout ce que je pouvais pour que ça cesse», a-t-elle raconté au sergent d’état-major de la GRC, Greg Vardy, lors d’une entrevue au Colchester East Hants Health Centre à Truro, en Nouvelle-Écosse.

Mme Banfield a déclaré à la GRC qu’elle n’avait pas signalé les abus parce qu’elle «ne voulait pas lui causer d’ennuis. Et avec le recul, j’aurais aimé l’avoir fait, car cela ne se serait peut-être pas produit».

Au moment de l’entretien, Mme Banfield était soignée pour les blessures qu’elle avait subies le 18 avril 2020, lorsque M. Wortman l’a attaquée à leur domicile de Portapique.

Mme Banfield, alors âgée de 51 ans, a décrit d’autres incidents violents au chalet, affirmant que la colère explosive de son conjoint était généralement déclenchée par de petites disputes. Mme Banfield a déclaré qu’avant l’agression d’avril 2020, la dernière fois qu’elle avait été victime de violence conjugale remontait à trois ans.

Entre autres choses, le mandat de l’enquête publique comprend un examen sur le rôle de la violence fondée sur le sexe.

Dans un rapport de recherche commandé par l’enquête, deux professeurs de l’Université Monash en Australie ont découvert que toutes les fusillades de masse dans les pays occidentaux au cours des dernières décennies ont été perpétrées par des hommes.

Le document conclut qu’il existe une «minorité significative» de fusillades de masse qui visent des femmes spécifiques, «souvent une partenaire intime, en tant que première victime», et qu’il existe de plus en plus de preuves des liens entre la violence sexiste et les fusillades de masse.

«Afin de mieux comprendre et prévenir les attaques faisant de nombreuses victimes, il est nécessaire de mieux comprendre et prévenir la violence sexiste et de mieux y répondre», indique le rapport.

Par ailleurs, l’avocate Anastacia Merrigan a déclaré à l’enquête qu’il y avait des divergences entre les preuves fournies par M. Forbes – l’ancien voisin du tueur – et la description de la GRC de la façon dont ils ont répondu à sa plainte.

Dans un résumé des preuves, l’enquête a indiqué qu’un agent avait pris «des notes minimales» au moment de la plainte de M. Forbes et que d’autres informations avaient été purgées des dossiers de la GRC.

Le résumé de l’enquête indique qu’un agent qui a répondu à la plainte en 2013 est cité dans un rapport de la GRC disant qu’il ne se souvenait pas que M. Forbes avait signalé une agression conjugale.

Mme Merrigan, qui représente l’Association des maisons de transition de la Nouvelle-Écosse, a déclaré qu’elle souhaitait que l’enquête fournisse une vision plus critique de ce qui s’est passé avec la plainte de M. Forbes.

«À ce jour, le document fondateur a adopté les preuves fournies par la GRC presque sans la mettre en doute», a-t-elle déclaré à l’enquête la semaine dernière.