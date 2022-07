Turbines: Trudeau évoque la «militarisation» par Moscou de l’énergie en Europe

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau défend la décision du Canada de restituer six turbines destinées à un pipeline qui transporte du gaz naturel de la Russie vers l’Europe, alors même que le Congrès mondial ukrainien annonce qu’il s’adresse à la Cour fédérale pour revoir cette exemption.

Alors que des sanctions ont été imposées au régime russe, la décision du gouvernement d’accorder à Siemens Canada une exemption pour livrer en Allemagne ces turbines, qui étaient au Canada pour des réparations déjà prévues, lui a valu une vive réprimande du gouvernement ukrainien et des critiques au pays.

Lors d’une conférence de presse, mercredi matin à Kingston, en Ontario, M. Trudeau a reconnu qu’il s’agissait d’une décision difficile. Mais il a expliqué que le gouvernement canadien avait décidé de permettre le retour de l’équipement en réponse aux tentatives de la Russie de militariser l’accès en Europe aux sources d’énergie.

Le premier ministre a indiqué que les sanctions canadiennes contre la Russie visaient le président Vladimir Poutine et «ses acolytes», et non les alliés du Canada qui dépendent du pétrole et du gaz russes.

Le gouvernement ukrainien affirme pour sa part que la décision du Canada crée un «dangereux précédent», à un moment où la communauté internationale doit faire preuve de détermination et de fermeté face aux menaces russes et à son invasion de l’Ukraine.

Le Congrès mondial ukrainien et le Congrès ukrainien canadien ont exhorté le gouvernement fédéral à reconsidérer sa décision de retourner les turbines.