Turbulences politiques au Sri Lanka: le premier ministre accepte de démissionner

COLOMBO, Sri Lanka — Le premier ministre sri-lankais a accepté de démissionner après que les chefs de parti au parlement ont exigé que lui et le président assiégé se retirent, alors que des manifestants ont pris d’assaut la résidence et le bureau du président en raison d’une aggravation de la crise économique, samedi.

Le premier ministre Ranil Wickremesinghe a déclaré dans un communiqué qu’il démissionnerait lorsque toutes les parties se seraient mises d’accord sur un nouveau gouvernement.

Sa décision est intervenue après la plus grande manifestation à ce jour qui a balayé le Sri Lanka alors que des dizaines de milliers de personnes ont franchi les barricades et sont entrées dans la résidence du président Gotabaya Rajapaksa et dans le bureau voisin.

Les allées et venues de M. Rajapaksa sont inconnues. Il n’était pas clair s’il se trouvait à l’intérieur de sa résidence lorsqu’elle a été prise d’assaut plus tôt samedi.

Des images montraient des gens d’humeur jubilatoire se baignant dans la piscine du jardin de la résidence, allongés dans leur lit et faisant du thé.

Les partis d’opposition discutent de la formation d’un nouveau gouvernement.