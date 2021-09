Twitter supprime un message de Maxime Bernier qui traite des journalistes d’idiots

OTTAWA — Twitter a supprimé une publication du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, après qu’il eut insulté des journalistes sur les réseaux sociaux et partagé leurs coordonnées.

Dans une publication mercredi, Maxime Bernier a qualifié trois journalistes de grands médias «d’idiots» et a publié leur courriel en écrivant: «Ils veulent jouer sale, nous jouerons sale aussi.»

Il a encouragé ses 160 000 abonnés à contacter les journalistes, en publiant des extraits de leurs demandes de commentaires après les élections fédérales de lundi comme preuve de ce qu’il considérait être de la «diffamation dégoûtante».

Les journalistes de CTV News, Global News et du Hill Times avaient posé des questions sur l’approbation du Parti populaire par des groupes nationalistes blancs et sur les craintes des Canadiens racialisés à propos de ce que le parti représente et s’il tolérait de possibles actes de haine de la part de certains partisans pendant la campagne électorale.

L’Association canadienne des journalistes affirme que les journalistes ont l’obligation légale et éthique d’envoyer des questions aux politiciens et de s’en prendre à des journalistes parce qu’ils font leur travail est « inacceptable et dangereux ».

Le message équivaut à «des tactiques d’intimidation», a déclaré le président de l’association, Brent Jolly.

Brent Jolly a comparé la tactique de Maxime Bernier aux efforts de certains républicains aux États-Unis pour «diaboliser la presse».

«Il canalise, semble-t-il, beaucoup des mêmes comportements que nous voyons de la part de politiciens américains et de leurs relations avec les médias», a-t-il déclaré. «C’est ce que nous avons vu avec Donald Trump et d’autres politiciens de droite.»

Un porte-parole de Twitter Canada a déclaré que l’entreprise avait supprimé un message du compte de Maxime Bernier parce qu’il a enfreint sa politique en matière de confidentialité.

Le Parti populaire n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Fondé par Maxime Bernier en 2018 après avoir perdu de justesse la course à la direction des conservateurs face à Andrew Scheer, le Parti populaire du Canada occupe le terrain à droite des conservateurs, prônant une réduction drastique des niveaux d’immigration, le retrait de l’accord de Paris sur le climat et l’opposition aux mesures sanitaires.

Pendant la campagne électorale, certains manifestants contre la vaccination portaient des pancartes du PPC. Le parti a renvoyé l’un de ses présidents d’association de circonscription de l’Ontario après que des allégations ont fait surface selon lesquelles il aurait jeté du gravier sur le premier ministre Justin Trudeau lors d’un arrêt de campagne à London, en Ontario.

La police a ensuite inculpé une personne du nom de Shane Marshall dans l’incident.

Le Parti populaire du Canada n’a pas répondu à la La Presse Canadienne lorsqu’elle a demandé s’il s’agissait de l’ancien président d’association de circonscription du parti.

Maxime Bernier a condamné l’attaque sur Twitter, affirmant que «la violence physique est toujours mauvaise».

L’ancien ministre du cabinet conservateur a attiré des foules bruyantes au cours du mois dernier alors qu’il faisait campagne contre les mesures sanitaires au milieu d’une quatrième vague de COVID-19.