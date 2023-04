Twitter commence à supprimer les crochets bleus des utilisateurs qui ne paient pas

Un grand nombre de célébrités utilisateurs de Twitter sont en train de perdre les crochets bleus qui leur permettaient de vérifier leur identité et de se distinguer des imposteurs sur la plateforme de médias sociaux appartenant à Elon Musk.

Après plusieurs faux départs, Twitter a commencé jeudi à tenir sa promesse de supprimer les crochets bleus des comptes qui ne paient pas de frais mensuels pour les conserver.

Twitter comptait environ 300 000 utilisateurs vérifiés dans le cadre du système initial de vérification du crochet bleu, dont un grand nombre de journalistes, d’athlètes et de personnalités publiques. Les crochets — qui signifiaient que le compte a été vérifié par Twitter pour être ce qu’il prétend être — ont commencé à disparaître des profils de ces utilisateurs en fin de matinée.

Parmi les utilisateurs les plus en connus qui ont perdu leur marque bleue jeudi, citons Beyoncé, le pape François, Oprah Winfrey et l’ancien président Donald Trump.

Les coûts pour conserver les crochets vont de 8 $ par mois pour les utilisateurs web individuels à un prix de départ de 1000 $ par mois pour vérifier une organisation, plus 50 $ par mois pour chaque compte d’affilié ou d’employé. Twitter ne vérifie pas les comptes individuels, comme c’était le cas avec le précédent crochet bleu distribué par la plateforme avant l’arrivée d’Elon Musk.

Des utilisateurs célèbres, de la star du basket-ball LeBron James à l’auteur Stephen King en passant par William Shatner de Star Trek, ont hésité à s’inscrire — même si jeudi, les trois avaient des crochets bleus indiquant que le compte avait payé pour la vérification.

Stephen King, pour sa part, a déclaré qu’il n’avait pas payé.

«Mon compte Twitter indique que je me suis abonné à Twitter Blue. Ce n’est pas le cas. Mon compte Twitter indique que j’ai donné un numéro de téléphone. Je ne l’ai pas fait, a écrit sur Twitter M. King jeudi. Juste pour que vous le sachiez.»

Dans une réponse au gazouillis de M. King, Elon Musk a dit: «De rien namasté» et dans un autre message, il a dit qu’il «payait pour quelques personnes». Il a ensuite écrit qu’il ne payait que pour King, Shatner et James.

Vérification plus ou moins efficace

Pour les utilisateurs qui avaient encore un crochet bleu jeudi, un message apparaît indiquant que le compte «est vérifié parce qu’ils sont abonnés à Twitter Blue et qu’ils ont vérifié leur numéro de téléphone».

La vérification d’un numéro de téléphone signifie simplement que la personne possède un numéro de téléphone et qu’il a été vérifié qu’elle y avait accès — cela ne confirme pas l’identité de la personne.

Les célébrités et les journalistes n’ont pas été les seuls à perdre leurs crochets bleus jeudi. De nombreuses agences gouvernementales, organisations à but non lucratif et comptes de service public du monde entier ont perdu leur vérification, ce qui fait craindre que Twitter ne perde son statut de plateforme permettant d’obtenir des informations précises et actualisées provenant de sources authentiques, y compris dans les situations d’urgence.

Bien que Twitter propose des vérifications «or» pour les «organisations vérifiées» et des vérifications «grises» pour les organisations gouvernementales et leurs affiliés, la manière dont la plateforme distribue ces vérifications n’est pas claire et elles n’apparaissaient pas jeudi sur de nombreux comptes d’agences et de services publics précédemment vérifiés.

La Ville de New York fait une tentative

Le compte Twitter officiel du gouvernement de la Ville de New York, qui avait précédemment un crochet bleu, a écrit sur Twitter jeudi que: «Ceci est un compte Twitter authentique représentant le gouvernement de la Ville de New York. C’est le seul compte pour @NYCGov géré par le gouvernement de la ville de New York» dans une tentative de dissiper la confusion.

Un compte frauduleux nouvellement créé, comptant 36 abonnés (et ne comportant pas non plus de chèque bleu), a exprimé son désaccord: «Non, ce n’est pas le cas. CE compte est le seul compte Twitter authentique représentant et géré par le gouvernement de la ville de New York».

Rapidement, un autre faux compte — prétendant être le pape François — est intervenu à son tour: «Par l’autorité qui m’est conférée, le Pape François, je déclare @NYC_GOVERNMENT le gouvernement officiel de la ville de New York. Que la paix soit avec vous».

Moins de 5 % ont payé

Moins de 5 % des anciens comptes vérifiés semblent avoir payé pour rejoindre Twitter Blue depuis jeudi, selon une analyse de Travis Brown, un développeur de logiciels de suivi des médias sociaux basé à Berlin.

Après avoir racheté Twitter, basé à San Francisco, pour 44 milliards $ en octobre, M. Musk a tenté de relancer les revenus de la plateforme en difficulté en incitant davantage de personnes à payer un abonnement premium. Mais sa décision reflète également son affirmation selon laquelle les crochets bleus de vérification sont devenus un symbole de statut non mérité ou «corrompu» pour les personnalités de l’élite, les journalistes et d’autres personnes ayant bénéficié d’une vérification gratuite par les anciens dirigeants de Twitter.

Twitter a commencé à marquer les profils d’un crochet bleu il y a environ 14 ans. Outre la protection des célébrités contre les imposteurs, l’une des principales raisons était de fournir un outil supplémentaire pour lutter contre la désinformation provenant de faux comptes usurpant l’identité d’une personne.

L’une des premières initiatives de Musk après avoir pris les rênes de Twitter a été de lancer un service accordant des crochets bleus à toute personne prête à payer 8 $ par mois. Mais ce service a rapidement été inondé de comptes d’imposteurs, notamment ceux qui se faisaient passer pour Nintendo, la société pharmaceutique Eli Lilly et les entreprises Tesla et SpaceX appartenant à M. Musk, si bien que Twitter a dû suspendre temporairement le service quelques jours après son lancement.

— Avec la collaboration de Matt O’Brien.