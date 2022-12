Twitter relance son service d’abonnement, un mois après la débâcle

NEW YORK — Twitter tente à nouveau de lancer son service premium, un mois après l’échec d’une précédente tentative.

La société de médias sociaux a annoncé samedi qu’elle permettrait aux utilisateurs d’acheter des abonnements à Twitter Blue pour obtenir une coche bleue et accéder à des fonctionnalités spéciales à partir de lundi.

La coche bleue était initialement attribuée aux entreprises, célébrités, entités gouvernementales et journalistes vérifiés par la plateforme. Après qu’Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards $ US en octobre, il a lancé un service accordant des coches bleues à quiconque est prêt à payer 8 $ US par mois. Cependant, il a été inondé de comptes d’imposteurs, y compris certains se faisant passer pour ses entreprises, Tesla et SpaceX, donc Twitter a suspendu le service quelques jours après son lancement.

Le service relancé coûtera 8 $ US par mois pour les utilisateurs du web et 11 $ US par mois pour les utilisateurs d’iPhone. Twitter indique que les abonnés verront moins de publicités, pourront publier des vidéos plus longues et que leurs tweets seront mieux mis en évidence.