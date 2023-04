Twitter retire la coche bleue du compte principal du New York Times

Twitter a supprimé la coche de vérification sur le compte principal du New York Times, l’un des médias les plus méprisés par le PDG Elon Musk.

Cette décision survient alors que de nombreux utilisateurs célèbres de Twitter se préparent à la perte des coches bleues qui permettaient auparavant de vérifier leur identité et de les distinguer des imposteurs sur le média social.

M. Musk, propriétaire de Twitter, a fixé à samedi la date limite pour que les utilisateurs vérifiés achètent un abonnement premium ou perdent les marques de vérification sur leurs profils. Le Times avait annoncé jeudi qu’il ne paierait pas pour la vérification de ses comptes officiels.

Tôt dimanche, M. Musk a écrit que la coche du Times serait supprimée. Plus tard, il a publié des remarques désobligeantes sur le journal, qui a dans le passé couvert les déboires de Twitter et les défauts des systèmes de conduite partiellement autonomes de Tesla, la compagnie de voitures électriques que M. Musk dirige.

L’Associated Press, qui a déclaré qu’elle ne paierait pas non plus pour les coches, les avait encore sur ses comptes dimanche midi.

Twitter n’a pas répondu aux questions envoyées par courriel dimanche sur la suppression de la marque bleue du New York Times.

Les coûts de maintien des coches varient de 8 $ par mois pour les utilisateurs Web individuels à un prix de départ de 1 000 $ par mois pour vérifier une organisation, plus 50 $ pour chaque compte affilié ou employé.

Twitter ne vérifie pas les comptes qui arborent une coche bleue pour s’assurer qu’ils sont bien ceux qu’ils prétendent être, comme ce fut le cas avec l’ancienne coche de vérification, qui était accordée à des personnalités publiques avant l’arrivée de M. Musk aux rênes de la plateforme.

Alors que le coût des abonnements à Twitter Blue peut sembler insignifiant pour les utilisateurs les plus célèbres de Twitter, des vedettes comme le joueur de basket LeBron James et l’acteur William Shatner à se joindre. Alors que Twitter a accordé une marque grise gratuite au président américain Joe Biden et aux membres de son cabinet, le personnel de niveau inférieur ne profitera pas des avantages de Twitter Blue à moins d’acheter un abonnement.

Après avoir acquis Twitter pour 44 milliards $ en octobre, M. Musk a tenté d’augmenter les revenus de la plateforme en difficulté en poussant davantage de personnes à payer pour un abonnement premium.

Mais cette politique reflète également son affirmation selon laquelle les marques de vérification bleues sont devenues un symbole de statut immérité ou « corrompu » pour les personnalités appartenant à l’élite, les journalistes et autres personnes auxquelles la précédente direction de Twitter a accordé une vérification gratuite.

En plus de protéger les célébrités des imitateurs, l’une des principales raisons pour Twitter de marquer les comptes d’une coche bleue était de confirmer l’identité des politiciens, des militants et des personnes qui se retrouvaient soudainement dans l’actualité, ainsi que des journalistes de petites publications locales. Il s’agissait d’un outil supplémentaire pour lutter contre la désinformation provenant de comptes imposteurs.

L’une des premières décisions de M. Musk à la barre de Twitter a été de lancer un service accordant des chèques bleus à toute personne prête à payer 8 $ par mois. En conséquence, le réseau social a été rapidement inondé de comptes d’imposteurs, certains se faisant passer pour Nintendo, la société pharmaceutique Eli Lilly ou des entreprises appartenant à M. Musk lui-même, Tesla et SpaceX, de sorte que Twitter a dû suspendre temporairement le service quelques jours après son lancement.

La seconde version coûte 8 $ par mois pour les internautes et 11 $ par mois pour les utilisateurs de ses applications iPhone ou Android. Les abonnés sont censés voir moins de publicités, pouvoir publier des vidéos plus longues et voir leurs publications mises en évidence.