Twitter retire une politique contre la discrimination des personnes transgenres

SAN FRANCISCO — Twitter a discrètement retiré une politique contre le «mégenrage (erreurs de genre) ou le morinom (deadnaming) des personnes transgenres», ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que la plateforme appartenant à Elon Musk devient moins sécuritaire pour les groupes marginalisés.

Twitter a adopté en 2018 une politique contre le morinom — le terme fait référence à l’ancien prénom d’une personne non binaire ou transgenre avant sa transition — ainsi que l’utilisation délibérée du mauvais genre pour quelqu’un comme forme de harcèlement.

Lundi, l’entreprise a également annoncé qu’elle n’apposerait des étiquettes d’avertissement que sur certains gazouillis qui sont «potentiellement» en violation de ses règles contre les comportements haineux. Auparavant, ces messages étaient supprimés.

C’est dans cette mise à jour de la politique que Twitter semble avoir enlever sa disposition relative au morinom de ses règles.

«La décision de Twitter de revenir secrètement sur sa politique de longue date est le dernier exemple du manque de sécurité de l’entreprise pour les utilisateurs et les annonceurs», a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente-directrice générale de l’association de défense des droits LGBTQ, GLAAD.

«Cette décision de faire reculer la sécurité des LGBTQ éloigne encore plus Twitter de TikTok, Pinterest et Meta, qui appliquent tous des politiques similaires pour protéger leurs utilisateurs transgenres à une époque où la rhétorique anti-transgenre en ligne conduit à la discrimination et à la violence dans le monde réel», a-t-elle ajouté.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.