UK: six personnes arrêtées après que des manifestants eurent monté sur un pétrolier

LONDRES — Six personnes ont été arrêtées après que des militants du changement climatique sont montés sur un pétrolier dans le centre de Londres pour protester contre les investissements dans les combustibles fossiles, a annoncé samedi la police britannique.

Le groupe d’activisme climatique Extinction Rebellion a déclaré que deux athlètes olympiques – le canoéiste médaillé d’or Etienne Stott et Laura Baldwin – faisaient partie des manifestants vendredi. La manifestation contre les pétroliers faisait partie des manifestations climatiques de masse de vendredi qui ont vu des centaines de militants bloquer quatre ponts importants à travers la capitale britannique, provoquant des retards et des perturbations dans le centre de Londres.

Extinction Rebellion a déclaré que des milliers de personnes sont attendues samedi à Hyde Park, à Londres, pour de nouvelles manifestations.

Plus de 600 personnes ont été arrêtées au cours des deux dernières semaines après que des militants écologistes ont grimpé sur des pétroliers, se sont cadenassés sur des structures et ont bloqué des routes de dépôts pétroliers au Royaume-Uni. Le groupe Just Stop Oil, affilié à Extinction Rebellion, exige que le gouvernement conservateur de Grande-Bretagne arrête tout nouveau projet pétrolier et gazier.

Les manifestations font partie d’un mouvement croissant d’actions pour le climat qui a également vu le groupe Insulate Britain obstruer les autoroutes et les routes pour faire pression sur ses exigences pour que le gouvernement finance des maisons plus économes en énergie. Les demandes sont devenues plus urgentes alors que les prix de l’énergie montent en flèche au Royaume-Uni et ailleurs.

Un porte-parole de Shell a déclaré que l’entreprise respecte «le droit de chacun d’exprimer son point de vue — nous leur demandons seulement de le faire en pensant à leur sécurité et à celle des autres».

«Nous convenons que la société doit prendre des mesures urgentes contre le changement climatique. Shell a pour objectif clair de devenir une entreprise à zéro émission nette d’ici 2050, en phase avec la société», a indiqué le porte-parole.

Pendant ce temps, la police du centre de l’Angleterre a déclaré que neuf personnes avaient été inculpées après que Just Stop Oil eut organisé une manifestation vendredi dans un terminal pétrolier à Kingsbury, près de la ville de Birmingham.