Ukraine: après Marioupol, au tour de Sievierodonetsk?

KRAMATORSK, Ukraine — La ville de Sievierodonetsk, dans l’est de l’Ukraine, semblait sur le point de devenir une autre Marioupol lundi, le maire déclarant à l’Associated Press que les troupes russes étaient entrées, que l’électricité et les communications avaient été coupées et que «la ville a été complètement détruite».

Moscou cherche à conquérir toute la région industrielle ukrainienne du Donbass, et Sievierodonetsk en est la clé. Des combats de rue féroces sont en cours dans la ville alors que les défenseurs ukrainiens tentent de repousser les Russes, a dit le maire Oleksandr Striuk à l’AP lors d’un entretien téléphonique. Les troupes russes ont avancé de quelques pâtés de maisons vers le centre-ville, a-t-il ajouté.

«Le nombre de victimes augmente d’heure en heure, mais nous sommes incapables de compter les morts et les blessés au milieu des combats de rue», a prévenu le maire. Il a dit que de 12 000 à 13 000 civils restés dans la ville, qui en comptait autrefois plus de 100 000, s’abritent dans des sous-sols et des bunkers pour échapper aux bombardements russes.

Les forces russes ont pris d’assaut Sievierodonetsk après avoir tenté en vain de l’encercler, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la situation d’«incroyablement difficile». Un barrage d’artillerie russe a détruit des infrastructures essentielles et endommagé 90 % des bâtiments. Le maire a estimé que 1500 civils dans la ville sont morts depuis le début de la guerre, en raison des attaques russes et du manque de médicaments ou de soins.

Sievierodonetsk, à 143 kilomètres au sud de la frontière russe, est apparue ces derniers jours comme l’épicentre des combats du Donbass. Marioupol est la ville de la mer d’Azov qui a passé près de trois mois sous le siège russe avant que les derniers combattants ukrainiens ne se rendent.

L’armée ukrainienne a indiqué que les forces russes renforçaient leurs positions dans la périphérie nord-est et sud-est de Sievierodonetsk et apportaient du matériel et des munitions supplémentaires pour poursuivre leur offensive.

Le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les Russes poussaient également vers Lysychansk, à proximité. Il a révélé que deux civils avaient été tués et cinq autres blessés lors du dernier bombardement russe.

Sievierodonetsk et Lysychansk traversent la rivière Siverskiy Donetsk, qui est stratégiquement très importante. Ce sont les dernières grandes zones sous contrôle ukrainien à Louhansk, qui constitue le Donbass avec la région adjacente de Donetsk.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington, a remis en question la stratégie du Kremlin consistant à organiser un énorme effort militaire pour prendre Sieverodonetsk, affirmant que cela s’avérait coûteux pour la Russie et n’apporterait que peu de retours.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dimanche à la télévision française TF1 que la «priorité inconditionnelle de Moscou est la libération des régions de Donetsk et Louhansk», ajoutant que la Russie les considère comme des «États indépendants». Il a également suggéré que d’autres régions d’Ukraine devraient être en mesure d’établir des liens étroits avec la Russie.

L’armée ukrainienne a signalé de violents combats autour de Donetsk, la capitale régionale, ainsi qu’à Lyman au nord, une petite ville qui sert de plaque tournante ferroviaire clé dans la région. «L’ennemi renforce ses unités, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes. Il essaie de s’implanter dans la région.»

Les autorités d’une région séparatiste soutenue par la Russie ont annoncé qu’au moins cinq civils avaient été tués lors du dernier bombardement ukrainien de la ville de Donetsk, dont un garçon de 13 ans.

M. Zelensky s’adressera lundi aux dirigeants de l’Union européenne réunis dans le cadre d’une nouvelle manifestation de solidarité avec l’Ukraine au milieu de divisions sur la pertinence de cibler le pétrole russe dans une nouvelle série de sanctions. Il a demandé à plusieurs reprises que l’UE cible le secteur énergétique lucratif de la Russie et prive Moscou de milliards de dollars chaque jour en paiements d’approvisionnement.

M. Zelensky a rendu visite dimanche à des soldats à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, où des combattants ukrainiens ont repoussé les forces russes il y a plusieurs semaines. La Russie a continué à bombarder la ville du nord-est et des explosions ont pu être entendues peu de temps après la visite de M. Zelensky. Les bombardements et les frappes aériennes ont détruit plus de 2000 immeubles depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, selon le gouverneur régional, Oleh Syniehubov.

Dans la région élargie de Kharkiv, les troupes russes détenaient encore environ un tiers du territoire, a précisé M. Zelensky.

La pression russe s’est également poursuivie dans le sud lundi. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, a déclaré qu’une frappe d’artillerie sur le chantier naval du port sud de Mykolaïv avait détruit des véhicules blindés ukrainiens stationnés sur son territoire.

Dans la région de Kherson, le chef adjoint de l’administration régionale installé par la Russie, Kirill Stremousov, a déclaré à l’agence de presse d’État russe Tass que les céréales de la récolte de l’année dernière étaient livrées aux acheteurs russes, ajoutant que «de toute évidence, il y a beaucoup de céréales ici». L’Ukraine a accusé la Russie de piller les céréales des territoires détenus par ses forces, et les États-Unis ont allégué que Moscou mettait en péril l’approvisionnement alimentaire mondial en empêchant l’Ukraine d’exporter sa récolte.

Dimanche à Marioupol, un assistant de son maire ukrainien a affirmé qu’après que les forces russes aient pris le contrôle total de la ville, elles ont entassé les corps de personnes décédées dans un supermarché. Petro Andryushchenko, a publié une photo sur l’application de messagerie Telegram montrant des corps empilés à côté de comptoirs de supermarchés fermés. Il n’a pas été possible dans l’immédiat de vérifier son affirmation.