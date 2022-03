Ukraine: attaque russes perpétrées mardi près du centre de la capitale, Kyiv

L’offensive militaire de la Russie s’est approchée mardi du centre de la capitale ukrainienne, Kyiv, avec une série de frappes d’artillerie qui ont percuté un quartier résidentiel.

Peu avant l’aube, les bombardements ont notamment incendié un immeuble d’une quinzaine d’étages, faisant au moins un mort. L’entrée d’une station de métro de Kyiv a aussi été bombardée, alors que des Ukrainiens sont nombreux à se réfugier dans le métro pour se protéger des bombardements.

La veille, les forces militaires russes ont poursuivi leur campagne pour capturer la capitale ukrainienne avec des combats et des tirs d’artillerie dans les banlieues de Kyiv.

Les autorités ukrainiennes ont révélé que deux personnes étaient mortes et que sept autres avaient été blessées après que les forces russes ont frappé une usine d’avions à Kyiv, provoquant un incendie majeur. L’usine Antonov est la plus grande usine de fabrication d’avions d’Ukraine et est surtout connue pour produire bon nombre des plus gros avions-cargos du monde.

Des tirs d’artillerie russe ont également touché un immeuble de neuf étages dans le nord de la ville, tuant deux autres personnes, ont annoncé les autorités. Les pompiers ont travaillé pour sauver les survivants.

Entre-temps, les leaders politiques de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie se préparent à se rendre à Kyiv mardi, cette mission de l’Union européenne (UE) cherchant à montrer un appui à l’Ukraine,

Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signalé que les pourparlers entre les représentants de son pays et ceux de la Russie doivent se poursuivre ce mardi.

Le président Zelensky s’adressera au Parlement canadien par visioconférence à 11h15 mardi après avoir accepté l’invitation qui lui a été faite au téléphone par le premier ministre Justin Trudeau six jours plus tôt. Mercredi, le président Zelensky donnera une allocution devant le Congrès des Etats-Unis.