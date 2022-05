Ukraine: combats rapprochés à Sievierodonetsk, prise d’assaut par les Russes

POKROVSK, Ukraine — Les troupes russes prennent d’assaut la ville au milieu des bombardements dans l’est de l’Ukraine

Des responsables locaux ont annoncé que les troupes russes et ukrainiennes se livraient à des combats rapprochés dans une ville de l’est de l’Ukraine.

Ils ont rapporté que les forces russes «prenaient d’assaut» la ville orientale de Sievierodonetsk dimanche et que les combats avaient coupé l’électricité et le service de téléphonie mobile et terrorisé les civils. Sievierodonetsk est devenu l’épicentre de la quête de la Russie pour conquérir la région industrielle ukrainienne du Donbass.

La Russie a également intensifié ses efforts pour prendre Lyssytchansk à proximité, où les autorités ukrainiennes ont signalé des bombardements constants.

Les deux villes sont les dernières grandes zones sous contrôle ukrainien dans la province de Louhansk, qui, avec le Donetsk voisin, constitue la région industrielle ukrainienne du Donbass.