Ukraine: d’autres combats près de la centrale nucléaire de Zaporijjia

KYIV, Ukraine — Au moins trois civils ukrainiens ont été tués et 23 autres blessés par des bombardements russes en 24 heures, dont une attaque non loin d’une centrale nucléaire occupée par la Russie, a rapporté mardi le bureau du président ukrainien.

Les Russes ont tiré plus de 120 roquettes à partir de lance-roquettes multiples Grad sur la ville méridionale de Nikopol, qui se trouve de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporijjia, a déclaré le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. Plusieurs immeubles d’habitation et installations industrielles ont été endommagés, a-t-il dit.

L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées ces derniers jours de bombarder la centrale nucléaire, qui est la plus grande d’Europe, et d’augmenter les risques d’accident nucléaire.

Dans son discours vidéo nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué la catastrophe de 1986 à la centrale nucléaire de Tchornobyl en Ukraine, qui à l’époque était une république soviétique. Il a appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie «pour avoir créé la menace» d’une autre catastrophe nucléaire.

«Nous informons activement le monde sur le chantage nucléaire russe ― sur le bombardement et l’exploitation minière des installations de la centrale nucléaire de Zaporijjia, a déclaré M. Zelenskyy. La Russie ne prêtera pas attention aux mots et aux préoccupations.»

Le Kremlin a affirmé lundi que l’armée ukrainienne attaquait l’usine et a exhorté les puissances occidentales à forcer Kyiv à arrêter l’activité.

Un responsable installé par la Russie dans la région partiellement occupée de Zaporijjia a dit qu’un système de défense aérienne de l’usine serait renforcé à la suite du bombardement de la semaine dernière. Evgeny Balitsky, le chef de l’administration soutenue par le Kremlin, a déclaré mardi à la télévision d’État russe que les lignes électriques et les blocs endommagés de l’usine avaient été restaurés.

«L’usine fonctionne normalement, mais, bien sûr, avec un degré de sécurité accru», a déclaré M. Balitsky.

Une contre-offensive ukrainienne et des actions défensives russes dans les zones occupées ont de plus en plus attiré la puissance de feu vers le sud de l’Ukraine.

Après avoir échoué à s’emparer de la capitale ukrainienne, Kyiv, au début de la guerre, l’armée russe a concentré ses efforts à tenter de s’emparer de toute la région orientale du Donbass. Les séparatistes pro-Moscou ont combattu les forces ukrainiennes dans la région pendant huit ans et contrôlent certains territoires en tant que républiques autoproclamées.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué mardi que les forces russes avaient fait le plus de progrès au cours du mois dernier en se déplaçant vers la ville de Bakhmout – une avance limitée à environ 10 kilomètres.

«Dans d’autres secteurs du Donbass où la Russie tentait de percer, ses forces n’ont pas gagné plus de 3 kilomètres pendant cette période de 30 jours; presque certainement beaucoup moins que prévu», a ajouté le ministère britannique.

Cependant, le ministère a averti que malgré l’attention requise dans le sud de l’Ukraine, la Russie avait maintenu des attaques contre les positions ukrainiennes à l’est.

Le gouverneur de la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, Pavlo Kyrylenko, a indiqué que les Russes tentaient d’appuyer leur offensive dans plusieurs régions. Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, a subi quatre bombardements russes au cours des dernières 24 heures, et certaines infrastructures de la ville ont été endommagées.