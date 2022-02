Ukraine: des points de vue divergents marquent le débat d’urgence aux Communes

OTTAWA — Tous les partis de la Chambre des communes conviennent que le Canada doit être solidaire de l’Ukraine, mais ils sont très divisés sur la meilleure façon de le faire.

Dans un débat d’urgence lundi soir sur le renforcement militaire de la Russie le long de sa frontière avec l’Ukraine, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré l’engagement de son gouvernement à étendre et à prolonger une mission d’entraînement militaire en Ukraine, à fournir un prêt de 120 millions de dollars et d’autres aides non létales.

Mais le chef conservateur Erin O’Toole qualifie ces gestes de vains et demande au gouvernement de fournir des armes défensives létales à l’Ukraine.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, est fermement opposé à cette idée et soutient que seules la diplomatie et les sanctions empêcheront l’escalade du conflit.

Le député du Bloc québécois Stéphane Bergeron, quant à lui, soutient que les actions du Canada contribuent à l’escalade des tensions et qu’il ne peut y avoir de diplomatie sans discussions directes avec la Russie.

La Russie a positionné environ 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, ainsi que des chars et d’autres pièces d’artillerie lourde, suscitant des craintes en Europe et au sein de l’alliance militaire de l’OTAN quant à une invasion imminente, ce que la Russie a démenti.