Ukraine: deux ports stratégiques assiégés

KIEV — Les forces russes ont assiégé mercredi deux ports maritimes stratégiques ukrainiens et ont poursuivi leur bombardement de la deuxième plus grande ville du pays, tandis que l’énorme convoi blindé menaçant Kiev semblait bloqué à l’extérieur de la capitale.

Après sept jours d’assaut russe, l’agence des Nations unies pour les réfugiés a annoncé qu’un million de personnes avaient fui l’Ukraine depuis l’invasion, l’exode de réfugiés le plus rapide de ce siècle.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à maintenir la résistance. Il a juré que les envahisseurs n’auraient «pas un seul moment de calme» et a décrit les soldats russes comme des «enfants confus qui ont été utilisés».

L’isolement de Moscou s’est entre-temps accru lorsque la majorité de l’Assemblée générale des Nations unies a voté pour exiger que la Russie arrête son offensive et retire immédiatement toutes ses troupes. Les résolutions de l’Assemblée ne sont pas juridiquement contraignantes, mais peuvent refléter et influencer l’opinion mondiale.

D’autre part, le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur d’éventuels crimes de guerre.

Alors que les combats se déroulent sur plusieurs fronts à travers le pays, le ministère britannique de la Défense a déclaré que Mariupol, une grande ville sur la mer d’Azov, était encerclée par les forces russes, tandis que le statut d’un autre port vital, Kherson, une ville de construction navale de la mer Noire de 280 000 habitants, n’était pas encore clair.

Les forces du président russe Vladimir Poutine ont affirmé avoir pris le contrôle total de Kherson, ce qui en ferait la plus grande ville jamais tombée lors de l’invasion. Mais un haut responsable américain de la défense a réfuté cette affirmation.

«Notre point de vue est que Kherson est une ville très contestée», a déclaré le responsable s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

Le bureau du président Zelenskyy a déclaré à l’Associated Press qu’il ne pouvait pas commenter la situation à Kherson tant que les combats se poursuivaient.

Mais le maire de Kherson, Igor Kolykhaev, a déclaré que des soldats russes étaient dans la ville et se sont rendus au bâtiment administratif de la ville. Il a dit qu’il leur avait demandé de ne pas tirer sur les civils et de permettre aux équipes de ramasser les corps dans les rues.

«Nous ne pouvons même pas sortir les blessés des rues, des maisons et des appartements aujourd’hui, puisque les bombardements ne s’arrêtent pas», a-t-il témoigné, cité par l’agence de presse Interfax.

Au moins un adolescent est mort et deux autres ont été blessés par des bombardements apparemment russes. Les familles des garçons ont relaté à l’Associated Press que l’attaque avait eu lieu alors qu’ils jouaient au soccer près d’une école.

La Russie a aussi frappé sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine avec environ 1,5 million d’habitants, lors d’une autre série d’attaques aériennes qui ont détruit des bâtiments et illuminé l’horizon avec des boules de feu. Au moins 21 personnes ont été tuées et 112 ont été blessées au cours de la journée écoulée, a déclaré Oleg Sinehubov, chef de l’administration régionale de Kharkiv.

Plusieurs avions russes ont été abattus au-dessus de Kharkiv, selon Oleksiy Arestovich, un haut conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Dans la ville de Tchernihiv, dans le nord du pays, deux missiles de croisière ont touché un hôpital, selon l’agence de presse ukrainienne UNIAN, qui a cité le chef de l’administration de la santé, Serhiy Pivovar, disant que les autorités s’efforçaient de déterminer le nombre de victimes.

Pendant ce temps, un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a affirmé que le long convoi blindé de chars russes et d’autres véhicules militaires semblait bloqué à environ 25 kilomètres de Kiev et n’avait fait aucun progrès réel au cours des deux derniers jours. Selon lui, il a été en proie à des pénuries de carburant et de nourriture et a fait face à une résistance ukrainienne féroce.

Aucun «seul moment de calme»

Dans une vidéo adressée à la nation tôt jeudi, le président Zelensky a donné une évaluation optimiste de la guerre.

«Nous sommes un peuple qui en une semaine a détruit les plans de l’ennemi, a-t-il déclaré. Ils n’auront pas la paix ici. Ils n’auront pas de nourriture. Ils n’auront pas ici un seul moment de calme.»

Il a affirmé que les combats nuisaient au moral des soldats russes, qui «vont dans les épiceries et essaient de trouver quelque chose à manger».

«Ce ne sont pas des guerriers d’une superpuissance. Ce sont des enfants confus qui ont été utilisés.»

Des émissaires d’Ukraine et de Russie devraient se rencontrer jeudi au Bélarus pour une deuxième ronde de pourparlers visant à mettre fin aux combats. Mais il semblait y avoir peu de terrain d’entente entre les deux parties.

La Russie a par ailleurs détaillé ses pertes militaires pour la première fois depuis le début de l’invasion la semaine dernière, affirmant que près de 500 de ses soldats avaient été tués et près de 1600 autres avaient été blessés.

L’Ukraine a insisté sur le fait que les pertes de la Russie étaient bien plus élevées, mais n’a pas immédiatement révélé les siennes. Les services d’urgence ukrainiens ont plutôt fait état de plus de 2000 civils tués, mais cela n’a pas pu être vérifié de manière indépendante.

Un porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, a déclaré que plus de 2870 soldats ukrainiens avaient été tués et environ 3700 blessés, tandis que plus de 570 avaient été capturés.

Le chef de l’agence de surveillance nucléaire de l’ONU a pour sa part averti que les combats représentaient un danger pour les 15 réacteurs nucléaires ukrainiens.

Rafael Grossi, de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a noté qu’il s’agit de «la première fois qu’un conflit militaire se produit dans les installations d’un grand programme nucléaire établi», et il s’est dit «gravement préoccupé».

«Quand il y a un conflit en cours, il y a bien sûr un risque d’attaque ou la possibilité d’un coup accidentel», a-t-il déclaré. La Russie a déjà pris le contrôle de la centrale déclassée de Tchernobyl, théâtre en 1986 de la pire catastrophe nucléaire au monde.

Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a rappelé au monde le vaste arsenal nucléaire du pays lorsqu’il a mentionné dans une entrevue à Al-Jazeera qu’«une troisième guerre mondiale ne pouvait être que nucléaire».

Airbus et Boeing sanctionnent la Russie

La Russie a subi un nouveau coup dur et s’est retrouvée encore plus isolée économiquement avec l’annonce d’Airbus et de Boeing. Elles ont décidé de couper les pièces de rechange et le support technique aux compagnies aériennes du pays. Les jets Airbus et Boeing représentent la grande majorité de la flotte de passagers de la Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a reconnu que la punition économique mondiale était sans précédent, mais a déclaré que Moscou était prête à toutes sortes de sanctions.

«Nous avons de l’expérience dans ce domaine. Nous avons traversé plusieurs crises», a-t-il soutenu.