Ukraine: échange de prisonniers, tirs de missiles

KYIV, Ukraine — Des tirs de missiles russes contre la ville méridionale de Zaporijjia ont fait un mort et cinq autres blessés, ont déclaré jeudi des responsables ukrainiens, tandis que des responsables de la ville de Donetsk sous contrôle russe annonçaient que des bombardements ukrainiens avaient tué au moins cinq personnes.

C’était un signal fort que les hostilités n’ont pas diminué malgré un échange de prisonniers très médiatisé quelques heures plus tôt.

Le gouverneur de Zaporijjia, Oleksandr Starukh, a indiqué que les forces russes avaient pris pour cible des infrastructures et endommagé des immeubles d’appartements à proximité.

Kyrylo Timochenko, l’adjoint du bureau du président ukrainien, a ajouté qu’un hôtel dans la partie centrale de la ville avait été frappé et que des secouristes étaient sur les lieux pour tenter de libérer des personnes piégées dans les décombres.

La région de Zaporijjia est l’une des quatre dans lesquelles la Russie prévoit d’organiser des référendums à partir de vendredi sur l’adhésion à la Russie, mais la ville elle-même est aux mains des Ukrainiens.

Pendant ce temps, le maire de la ville de Donetsk, Alexei Kulemzin, a révélé qu’au moins cinq personnes avaient été tuées lorsque des bombardements ukrainiens ont frappé jeudi un marché couvert et un minibus de passagers.

Quelques heures à peine avant les dernières attaques, un échange de prisonniers très médiatisé a vu 215 combattants ukrainiens et étrangers être échangés, dont 200 contre une seule personne, un allié du président russe Vladimir Poutine. Parmi les combattants libérés figuraient des défenseurs ukrainiens d’une aciérie à Marioupol pendant un long siège russe et dix étrangers, dont cinq ressortissants britanniques et deux anciens combattants américains, qui avaient combattu avec les forces ukrainiennes.

Une vidéo sur le site d’information de la BBC jeudi a montré deux des hommes britanniques libérés, Aiden Aslin et Shaun Pinner, parlant à l’intérieur d’un avion. La BBC a dit qu’ils étaient arrivés à Riyad, en Arabie saoudite.

«Nous voulons juste faire savoir à tout le monde que nous sommes maintenant hors de la zone de danger et que nous sommes sur le chemin du retour vers nos familles», a déclaré M. Aslin dans la vidéo, tandis que M. Pinner a ajouté : «Par la peau de nos dents.»

La rapidité avec laquelle l’attaque au missile russe est intervenue après l’échange a suggéré que le Kremlin cherchait à dissiper toute notion de faiblesse ou de détermination décroissante à atteindre ses objectifs de guerre à la suite de récentes pertes et revers sur le champ de bataille qui ont gravement sapé l’aura de la puissance militaire russe.

Ces pertes ont culminé mercredi avec l’ordre de M. Poutine de mobiliser partiellement des réservistes pour renforcer ses forces en Ukraine, ce qui a provoqué de rares manifestations en Russie et a été ridiculisé en Occident comme un acte de faiblesse et de désespoir.

L’appel partiel manquait de détails, soulevant des inquiétudes quant à un projet plus large qui a poussé certains Russes à se précipiter pour acheter des billets d’avion pour fuir le pays.

Cette décision a précédé les référendums que les autorités des régions contrôlées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine se préparent à organiser pour faire partie de la Russie – une décision qui pourrait permettre à Moscou d’intensifier la guerre. Les votes commencent vendredi dans les régions de Louhansk, Kherson, Zaporijjia et Donetsk, en partie contrôlées par la Russie.

Les dirigeants étrangers qualifient déjà les votes d’illégitimes et de non contraignants. M. Zelensky a déclaré qu’il s’agissait d’une «imposture» et d’un «bruit» pour distraire le public.