Ukraine: la centrale nucléaire incendiée de Zaporoguie aurait été sécurisée

KYIV, Ukraine — Les troupes russes se sont emparées vendredi de la plus grande centrale nucléaire d’Europe après une attaque en pleine nuit qui l’a incendiée et a brièvement fait craindre dans le monde entier une catastrophe, lors de l’épisode le plus effrayant de l’invasion de l’Ukraine par Moscou à ce jour.

Les pompiers ont éteint l’incendie et aucune radiation n’a été émise, ont déclaré des responsables de l’ONU et ukrainiens, alors que les forces russes poursuivaient sur plusieurs fronts leur offensive de la dernière une semaine et que le nombre de réfugiés fuyant le pays dépassait 1,2 million.

Alors que la vaste colonne blindée russe menaçant Kyiv reste bloquée à l’extérieur de la capitale, l’armée du président Vladimir Poutine a lancé des centaines de missiles et d’attaques d’artillerie sur des villes et d’autres sites à travers le pays, et a réalisé des gains significatifs sur le terrain dans le sud dans une tentative apparente de couper l’accès de l’Ukraine à la mer.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a assuré vendredi que le bâtiment touché par un «projectile» russe à la centrale de Zaporoguie ne faisait «pas partie du réacteur», mais plutôt d’un centre de formation à l’usine.

Des responsables nucléaires, de la Suède à la Chine, ont déclaré qu’aucun pic de radiation n’avait été signalé, tout comme M. Grossi. Des responsables ukrainiens ont déclaré que les troupes russes avaient pris le contrôle de l’ensemble du site, mais que le personnel de la centrale continuait d’assurer ses opérations. M. Grossi a indiqué que les Ukrainiens contrôlaient le réacteur.

Dans la frénésie initiale qui a suivi, lorsque le risque de rejet de radiation n’était pas clair, l’attaque a suscité l’inquiétude dans le monde entier – et a évoqué les souvenirs de la pire catastrophe nucléaire au monde, celle de Tchernobyl, en Ukraine.

Face à l’indignation mondiale suscitée par l’attaque, la Russie a cherché à détourner le blâme. Sans produire de preuves, le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, a mis en cause des incendies criminels plutôt que les tirs d’artillerie. Il a affirmé qu’un «groupe de sabotage» ukrainien avait occupé le bâtiment d’entraînement de l’usine, tiré sur une patrouille russe et incendié le bâtiment en partant.

La confusion elle-même a mis en relief les dangers de combats actifs près d’une centrale nucléaire. C’était la deuxième fois depuis le début de l’invasion, il y a un peu plus d’une semaine, que des inquiétudes concernant un accident nucléaire ou une libération de radiation se matérialisaient, à la suite de combats près de Tchernobyl.

M. Grossi a déclaré qu’un seul réacteur sur six à Zaporoguie fonctionne actuellement, à environ 60 % de sa capacité, et que deux personnes sur le site ont été blessées dans l’incendie. L’opérateur ukrainien de la centrale nucléaire, Enerhoatom, a déclaré que trois soldats ukrainiens avaient été tués et deux blessés.

Dans un discours émouvant au milieu de la nuit, M. Zelensky a dit qu’il craignait une explosion qui serait « la fin pour tout le monde. La fin pour l’Europe. L’évacuation de l’Europe.»

Mais la plupart des experts n’ont rien vu qui indiquait une catastrophe imminente.

«La véritable menace pour la vie des Ukrainiens continue d’être l’invasion violente et le bombardement de leur pays», a déclaré l’American Nuclear Society dans un communiqué.

Un autre expert en sécurité nucléaire, Edwin Lyman de l’Union of Concerned Scientists à Washington, a prévenu que la présence de réacteurs dans la zone de guerre ajoute une dimension nouvelle et très dangereuse à la crise en Ukraine.

«Ces centrales sont maintenant dans une situation que peu de gens ont sérieusement envisagée lors de leur construction initiale, et c’est le potentiel qu’elles se trouveraient au milieu d’une zone de guerre, a-t-il dit. Aucune centrale nucléaire n’a été conçue pour résister à une menace potentielle d’attaque militaire à grande échelle, et les centrales ukrainiennes ne font pas exception.»

À la suite de l’attaque, M. Zelensky a de nouveau fait appel à l’Occident pour imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de son pays. Mais le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a exclu cette possibilité, invoquant le risque d’une guerre beaucoup plus large en Europe. Il a déclaré que pour imposer une zone d’exclusion aérienne, les avions de l’OTAN devraient abattre des avions russes.

«Nous comprenons le désespoir, mais nous pensons également que si nous faisions cela, nous nous retrouverions avec quelque chose qui pourrait se terminer par une guerre à part entière en Europe», a dit M. Stoltenberg.

L’incendie de l’usine est survenu alors que l’armée russe avançait vers une ville stratégique sur le fleuve Dniepr, près de l’endroit où se trouve l’installation, et gagnait du terrain dans sa tentative de couper le pays de la mer. Cela porterait un coup dur à l’économie ukrainienne et pourrait aggraver une situation humanitaire déjà désastreuse.

Alors que l’invasion en était à sa deuxième semaine, une autre série de pourparlers entre la Russie et l’Ukraine a abouti à un accord de principe pour mettre en place des couloirs de sécurité pour évacuer les citoyens et acheminer l’aide humanitaire dans le pays, bouleversé par une guerre qui a fait fuir plus d’un million de réfugiés. D’innombrables autres personnes s’abritent sous terre. Une poignée de villes n’ont pas de chauffage et au moins une a du mal à se procurer de la nourriture et de l’eau.

Dans le centre de la capitale, Kyiv, des bombardements fréquents se faisaient encore entendre vendredi, bien que plus éloignés que ces derniers jours, avec des bruits sourds toutes les 10 minutes.

L’Occident a multiplié les sanctions à l’endroit de la Russie, et la plupart du monde s’est aligné pour exiger que la Russie retire ses troupes lors d’un vote à l’Assemblée générale des Nations Unies cette semaine. Lors de la dernière manifestation d’opposition internationale à l’invasion, l’organe suprême des droits de la personne de l’ONU a voté à 32 voix contre 2 sur une résolution qui mettrait notamment en place un groupe d’experts pour surveiller les droits de la personne en Ukraine. Seules la Russie et l’Érythrée s’y sont opposées; il y a eu 13 abstentions.

L’attaque contre l’installation nucléaire a conduit à des appels téléphoniques entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Joe Biden, et d’autres dirigeants mondiaux. Le département américain de l’Énergie a activé son équipe d’intervention en cas d’incident nucléaire par mesure de précaution.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour soulever la question de l’attaque de la Russie contre l’usine.

Les forces du président russe Vladimir Poutine ont mis à profit leur puissance de feu supérieure au cours des derniers jours, lançant des centaines de missiles et d’attaques d’artillerie sur des villes et d’autres sites à travers le pays et réalisant des gains significatifs dans le sud.

Les Russes ont annoncé la prise de la ville méridionale de Kherson, un port vital de la mer Noire de 280 000 habitants, et les responsables ukrainiens locaux ont confirmé la prise de contrôle du siège du gouvernement là-bas, ce qui en fait la première grande ville à tomber depuis le début de l’invasion.

Une frappe aérienne russe a détruit jeudi une centrale électrique à Okhtyrka, laissant la ville du nord-est sans chauffage ni électricité, a déclaré le chef de la région sur Telegram.

«Nous essayons de trouver un moyen de faire sortir les gens de la ville de toute urgence, car en un jour, les immeubles d’appartements se transformeront en un piège de pierre froide sans eau, sans lumière ni électricité», a déclaré Dmytro Zhyvytskyy.

Un autre port stratégique, Marioupol sur la mer d’Azov, était «partiellement assiégé» et les forces ukrainiennes repoussent les efforts pour encercler la ville, a dit vendredi le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovich.

«La situation humanitaire est tendue», a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que les autorités ukrainiennes sont en pourparlers avec des représentants russes et des organisations internationales pour mettre en place un couloir humanitaire pour évacuer les habitants et fournir de la nourriture.

Les batailles dans la région ont détruit les systèmes d’électricité, de chauffage et d’eau de la ville, ainsi que la plupart des services téléphoniques, ont déclaré des responsables. Les livraisons de nourriture à la ville ont également été coupées.

Une vidéo de l’Associated Press de la ville portuaire tournée jeudi a montré l’assaut éclairant le ciel qui s’assombrissait au-dessus des rues désertes et des équipes médicales soignant des civils, dont un garçon de 16 ans qui n’a pas pu être sauvé. L’enfant jouait au football lorsqu’il a été blessé dans le bombardement, selon son père, qui a bercé la tête du garçon sur la civière et a pleuré.

Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré vendredi que le vaisseau amiral de sa marine avait été sabordé au chantier naval où il était en cours de réparation afin d’éviter qu’il ne soit saisi par les forces russes. Oleksii Reznikov a déclaré sur Facebook que le commandant de la frégate Hetman Sahaidachny avait décidé d’inonder le navire.

«Il est difficile d’imaginer une décision plus difficile pour un soldat et un équipage courageux», a déclaré M. Reznikov.

L’agence d’urgence de l’État ukrainien a envoyé vendredi des textos de masse contenant des conseils sur ce qu’il faut faire en cas d’explosion : allongez-vous sur le sol et couvrez-vous la tête avec vos mains; utilisez les abris disponibles; ne vous précipitez pas pour quitter le refuge; aidez les blessés; n’entrez pas dans les bâtiments endommagés.

Dans l’ensemble, les Ukrainiens, en infériorité numérique et en armes, ont opposé une résistance acharnée, empêchant la victoire rapide à laquelle la Russie semblait s’attendre. Mais la prise de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014 lui donne un avantage logistique désormais dans le sud du pays, avec des lignes d’approvisionnement plus courtes qui ont facilité l’offensive là-bas, a déclaré un haut responsable américain de la Défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Les dirigeants ukrainiens ont appelé le peuple à défendre sa patrie en coupant des arbres, en érigeant des barricades dans les villes et en attaquant les colonnes ennemies par l’arrière. Ces derniers jours, les autorités ont distribué des armes à des civils et leur ont appris à fabriquer des cocktails Molotov.

Alors que les négociateurs russes et ukrainiens se rencontraient jeudi en Biélorussie, M. Poutine a averti lors d’un appel avec le président français Emmanuel Macron que l’Ukraine devait rapidement accepter la demande du Kremlin pour sa «démilitarisation» et se déclarer neutre, renonçant à sa candidature à l’OTAN.

Les deux parties ont déclaré qu’elles avaient provisoirement accepté d’autoriser des cessez-le-feu dans les zones désignées comme couloirs de sécurité et qu’elles chercheraient à régler rapidement les détails nécessaires. Un conseiller de M. Zelensky a également déclaré qu’un troisième cycle de pourparlers aura lieu au début de la semaine prochaine.

Le Pentagone a établi un lien de communication direct avec le ministère russe de la Défense plus tôt cette semaine pour éviter la possibilité qu’une erreur de calcul déclenche un conflit entre Moscou et Washington, selon un responsable américain de la Défense qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.