Ukraine: le G7, l’UE et l’OTAN se rencontrent à Bruxelles

KYIV, Ukraine — Le président ukrainien Volodymr Zelensky a appelé les gens du monde entier à se rassembler en public jeudi pour montrer leur soutien à son pays assiégé, alors que le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants mondiaux se rencontraient pour des entretiens visant à faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à une invasion qui entre dans son deuxième mois.

«Venez sur vos places, vos rues. Rendez-vous visibles et soyez entendus, a déclaré M. Zelensky en anglais mercredi soir, lors d’une allocution vidéo émouvante qui a été enregistrée dans l’obscurité près des bureaux présidentiels à Kyiv. Dites que les gens comptent. La liberté compte. La paix compte. L’Ukraine compte.»

Bruxelles était au cœur jeudi d’une vague d’activité diplomatique. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a ouvert un sommet d’urgence réunissant M. Biden et d’autres dirigeants en prévenant que l’Alliance est déterminée à continuer d’augmenter les coûts de son agression pour la Russie.

La Russie a déclenché son invasion le 24 février lors de la plus grande offensive européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais au lieu de renverser rapidement le gouvernement ukrainien, ses forces se retrouvent embourbées dans une campagne militaire étouffante et son économie est sous le coup de sanctions internationales punitives.

«Cela fait un mois maintenant, a déclaré M. Zelensky jeudi dans une allocution devant le parlement suédois, le dernier en date d’une longue série d’appels à l’aide du dirigeant ukrainien. Nous n’avons pas vu de destruction de cette ampleur depuis la Deuxième Guerre mondiale.»

Après un mois de combats, les analystes occidentaux estiment que les forces ukrainiennes doivent se réapprovisionner en armes qui les ont aidées à ralentir et à repousser les avancées russes. Les deux parties ont affirmé jeudi avoir infligé plus de dommages. La marine ukrainienne a déclaré avoir coulé un navire qui avait été utilisé pour ravitailler la campagne russe en véhicules blindés. La Russie a répliqué avoir pris une ville, Izyum, dans l’est de l’Ukraine après de violents combats.

Mais dans de nombreux domaines, les forces ukrainiennes semblent avoir réussi à paralyser les troupes russes, un résultat qui semblait peu probable lorsque le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’invasion.

Déterminés à faire payer M. Poutine et sous la pression intense de M. Zelensky pour en faire plus, les pays occidentaux ont déclaré que davantage d’aide était en route pour l’Ukraine.

Les pays de l’Union européenne ont signé une aide militaire supplémentaire de 500 millions d’euros. Et M. Biden devait discuter de nouvelles sanctions contre la Russie, ainsi que d’une aide militaire additionnelle pour l’Ukraine, avec les membres de l’OTAN. Il s’entretiendra également avec les dirigeants des pays industrialisés du G7 et le Conseil européen lors d’une série de réunions jeudi.

Envoyant le signal que les sanctions ne l’ont pas mise à genoux, la Russie a rouvert son marché boursier jeudi, mais n’a autorisé que des échanges limités. Les restrictions sur un nombre réduit de titres, y compris les géants de l’énergie Gazprom et Rosneft, visaient à empêcher la répétition d’une vente massive qui a eu lieu le 24 février. Les étrangers ne sont pas autorisés à vendre et les commerçants n’ont pas pu vendre à découvert. L’indice de référence MOEX a gagné 9 % dans les premières minutes de négociation.

Sur le terrain

En Ukraine, les troupes russes bombardent des cibles à distance, se rabattant sur les tactiques qu’elles ont utilisées pour réduire les villes en ruines en Syrie et en Tchétchénie.

«Regardez ce que l’armée russe a fait à notre pays, a déclaré M. Zelensky dans son discours aux législateurs suédois. Un mois d’attentats similaires à ce que nous avons vu en Syrie.»

On ne sait toujours pas exactement combien de soldats la Russie a perdus dans la poursuite des objectifs de M. Poutine. La Russie n’a pas fait de mise à jour depuis le 2 mars, date à laquelle elle reconnaissait près de 500 soldats tués et près de 1600 blessés. L’OTAN estime cependant qu’entre 7000 et 15 000 soldats russes ont été tués – ce dernier chiffre approximativement ce que la Russie a perdu en une décennie de combats en Afghanistan.

L’Ukraine affirme également avoir tué six généraux russes. La Russie n’en reconnaît qu’un.

L’Ukraine a publié peu d’informations sur ses propres pertes militaires et l’Occident n’a pas donné d’estimation. M. Zelensky a déclaré il y a près de deux semaines qu’environ 1300 soldats ukrainiens avaient été tués.

N’ayant pas réussi à éliminer le gouvernement ukrainien avec une frappe ultrarapide au cours du premier mois, on craint à l’avenir que le Kremlin recoure éventuellement à d’autres armes plus destructrices dans son arsenal.

Dans un signe inquiétant que Moscou pourrait envisager d’utiliser des armes nucléaires, le haut responsable russe Dmitri Rogozine a déclaré que la force nucléaire du pays aiderait à dissuader l’Occident d’intervenir en Ukraine.

«La Fédération de Russie est capable de détruire physiquement tout agresseur ou tout groupe d’agresseurs en quelques minutes à n’importe quelle distance», a déclaré M. Rogozine, qui dirige la société aérospatiale d’État Roscosmos et supervise les installations de construction de missiles. Il a noté dans ses remarques télévisées que les stocks nucléaires de Moscou comprennent des armes nucléaires tactiques, conçues pour être utilisées sur les champs de bataille, ainsi que des missiles balistiques intercontinentaux à ogive nucléaire beaucoup plus puissants.

Les responsables américains ont depuis longtemps averti que la doctrine militaire russe envisageait une option «d’escalade pour une désescalade» consistant à utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille pour forcer l’ennemi à reculer dans une situation où les forces russes sont confrontées à une défaite imminente. Moscou a nié avoir de tels plans.

M. Rogozine, qui est connu pour ses fanfaronnades, n’a pas précisé quelles actions de l’Occident seraient considérées comme une ingérence, mais ses commentaires reflètent presque certainement la pensée à l’intérieur du Kremlin.

Pour les civils, la misère est incessante.

Dans le sud, la ville portuaire encerclée de Marioupol a connu les pires ravages de la guerre, endurant des semaines de bombardements et, maintenant, des combats rue par rue. Mais les forces ukrainiennes ont empêché sa chute, contrecarrant une tentative apparente de Moscou de sécuriser complètement un pont terrestre reliant la Russie à la Crimée, saisi à l’Ukraine en 2014.

M. Zelensky a déclaré qu’il restait 100 000 civils dans la ville, qui comptait 430 000 habitants avant la guerre. Les efforts déployés pour fournir aux personnes prises au piège de la nourriture et d’autres fournitures dont elles ont désespérément besoin ont souvent échoué.

Dans la ville assiégée de Tchernihiv, dans le nord du pays, les forces russes ont bombardé et détruit un pont utilisé pour l’acheminement de l’aide et les évacuations civiles, a déclaré le gouverneur régional Viacheslav Chaus.