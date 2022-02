Ukraine: le Québec entend faire sa part, aussi modeste soit-elle

REPENTIGNY, Qc — Le drapeau de l’Ukraine flotte sur l’Assemblée nationale alors que le gouvernement Legault est à étudier les mesures qu’il peut mettre en oeuvre tant pour soutenir les Ukrainiens que pour participer aux sanctions contre la Russie.

De passage à Repentigny pour une annonce d’aide aux organismes communautaires de l’endroit, vendredi, M. Legault a expliqué que ses ministres de l’Immigration et des Relations internationales, Jean Boulet et Nadine Girault, sont à analyser les possibilités d’offrir une terre d’accueil aux réfugiés ukrainiens qui fuient le pays.

Une aide financière à l’Ukraine, ainsi qu’aux pays limitrophes pour l’accueil des réfugiés, sont aussi à l’agenda des deux ministres.

«Jean Boulet et Nadine Girault parlent avec le gouvernement fédéral et on est prêts à faire notre part. Évidemment il y a des Ukrainiens qui sont sortis de l’Ukraine et on regarde les pays limitrophes pour être capables d’en amener un certain nombre ici», a-t-il expliqué.

«Beaucoup d’Ukrainiens qui veulent sortir d’Ukraine, donc c’est peut-être plus facile, entre autres, d’aller aider à côté de l’Ukraine. Ça fait partie de ce qu’on regarde avec le gouvernement fédéral.»

Sanctions économiques

L’invasion russe du territoire ukrainien est vigoureusement condamnée par le premier ministre François Legault, qui a dit être aussi à regarder tout ce que le Québec peut faire pour «pénaliser au maximum M. Poutine et la Russie, autant au niveau des achats que des ventes». Par exemple, la possibilité de cesser toute importation de vodka russe par la Société des alcools du Québec a été mentionnée.

François Legault a toutefois rappelé que les échanges commerciaux du Québec avec la Russie ne s’élèvent qu’à environ 200 millions $ par année.

«Les échanges commerciaux qu’il y a entre la Russie et le Québec, c’est quand même limité», a-t-il fait valoir, tout en ajoutant que «tout ce qu’on est capables de faire, du point de vue économique, incluant la vente de produits russes, on est en train de le regarder.»

Son gouvernement est néanmoins à faire l’inventaire des entreprises québécoises qui font affaire avec la Russie afin d’évaluer l’impact des sanctions sur celles-ci.