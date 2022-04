Ukraine: Marioupol refuse de se rendre; 7 morts à Lviv

LVIV, Ukraine — Des missiles russes ont frappé lundi la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, tuant au moins sept personnes, ont annoncé des responsables ukrainiens, alors que les troupes de Moscou intensifiaient leurs frappes sur les infrastructures en vue d’un assaut généralisé contre l’est.

Des panaches d’épaisse fumée noire se sont élevés au-dessus de la ville après qu’une série d’explosions ait fracassé des fenêtres et déclenché des incendies. Lviv et le reste de l’ouest de l’Ukraine n’ont connu que des frappes sporadiques pendant près de deux mois de guerre et sont devenus un refuge relativement sûr pour les habitants des régions du pays où les combats ont été plus intenses.

Le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, quant à lui, a promis de «se battre absolument jusqu’au bout» dans Marioupol, une ville stratégiquement vitale, où la dernière poche connue de résistance après un siège de sept semaines se terre dans une usine sidérurgique tentaculaire bordée de tunnels. La Russie a exhorté à plusieurs reprises les forces là-bas à déposer les armes, mais celles qui sont restées ont ignoré dimanche un ultimatum de se rendre ou de mourir.

Le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a précisé que sept personnes avaient été tuées et 12 blessées dans des tirs de missiles pendant la nuit. Le gouverneur régional de Lviv, Maksym Kozytskyy, a ajouté que les frappes russes avaient touché trois infrastructures militaires et un magasin de pneus. Il a déclaré que parmi les blessés figurait un enfant et que les équipes d’urgence luttaient contre les incendies causés par les frappes.

Un hôtel abritant des Ukrainiens qui avaient fui les combats plus à l’est faisait partie des bâtiments gravement endommagés lors de l’attaque, a dit le maire.

Une puissante explosion a également secoué Vasylkiv, une ville au sud de la capitale de Kyiv qui abrite une base aérienne militaire, selon les habitants. Une vidéo publiée sur les sites de médias sociaux montre de la fumée dans la zone après l’explosion. On ne savait pas immédiatement ce qui avait été touché et il n’y avait aucune confirmation officielle des autorités.

Les analystes militaires affirment que la Russie intensifie ses frappes contre les usines d’armement, les chemins de fer et d’autres cibles d’infrastructure à travers l’Ukraine pour épuiser la capacité du pays à résister à une offensive terrestre majeure dans le Donbass, le cœur industriel oriental de l’Ukraine, majoritairement russophone.

L’armée russe a indiqué que ses missiles avaient touché plus de 20 cibles militaires dans l’est et le centre de l’Ukraine au cours de la dernière journée, notamment des dépôts de munitions, des quartiers généraux de commandement et des groupes de troupes et de véhicules.

Pendant ce temps, ajoute-t-elle, l’artillerie a touché 315 autres cibles ukrainiennes et des avions de guerre ont mené 108 frappes contre des troupes et du matériel militaire ukrainiens. Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Le général Richard Dannatt, l’ancien chef de l’armée britannique, a indiqué à Sky News que les frappes faisaient partie d’une campagne «d’assouplissement» de la Russie avant une offensive terrestre prévue dans le Donbass.

Le gouvernement ukrainien a interrompu les évacuations civiles pour une deuxième journée lundi, affirmant que les forces russes bombardaient et bloquaient les couloirs humanitaires.

La vice-première ministre Iryna Vereshchuk a annoncé que l’Ukraine avait négocié le passage des villes et villages de l’est et du sud-est de l’Ukraine, y compris Marioupol et d’autres régions du Donbass. Le gouvernement de la région de Louhansk dans le Donbass a indiqué que quatre civils tentant de fuir ont été abattus par les forces russes.

La Russie est déterminée à capturer le Donbass, où les séparatistes soutenus par Moscou contrôlent déjà certains territoires, après l’échec de sa tentative de prise de la capitale.

«Nous faisons tout pour assurer la défense» de l’est de l’Ukraine, a assuré dimanche le président Volodymyr Zelensky dans son discours nocturne à la nation.

L’offensive imminente à l’Est, si elle réussit, donnera au président russe Vladimir Poutine une victoire dont il a grandement besoin, au milieu des pertes croissantes de la guerre et des difficultés économiques causées par les sanctions occidentales.

La prise de Marioupol est considérée comme une étape clé dans les préparatifs de tout assaut oriental, car elle libérerait les troupes russes pour cette nouvelle campagne. La chute de la ville sur la mer d’Azov procurerait également à la Russie sa plus grande victoire militaire de la guerre, lui donnant le contrôle total d’un couloir terrestre vers la péninsule de Crimée, dont elle s’est emparée en 2014, et privant l’Ukraine d’un port majeur et d’actifs industriels prisés.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a décrit Marioupol comme un «bouclier défendant l’Ukraine».

La ville a été réduite en décombres lors du siège, mais quelques milliers de combattants, selon les estimations de la Russie, s’accrochent à l’usine sidérurgique géante d’Azovstal, qui fait 11 kilomètres carrés.

De nombreux civils de Marioupol, y compris des enfants, se sont également réfugiés à l’usine d’Azovstal, a révélé à la télévision locale Mikhail Vershinin, le chef de la patrouille de police de la ville.

Environ 100 000 personnes sont restées dans la ville sur une population d’avant-guerre de 450 000, piégées sans nourriture, eau, chauffage ou électricité.

Les bombardements incessants de Marioupol – y compris sur une maternité et un théâtre où des civils s’abritaient – ainsi que des combats de rue ont tué au moins 21 000 personnes, selon les estimations ukrainiennes.

Après la destruction humiliante du navire amiral de la flotte russe de la mer Noire la semaine dernière, lors de ce que les Ukrainiens se vantent avoir été une attaque au missile, le Kremlin s’est engagé à intensifier les frappes contre la capitale ukrainienne.

L’Ukraine dit avoir touché le navire de guerre russe Moskva avec deux missiles Neptune; la Russie a seulement indiqué qu’il avait coulé alors qu’il était remorqué après un incendie. La Russie a dit que son équipage avait été évacué, mais son sort restait incertain. Des images publiées dimanche par l’armée russe ont montré le commandant de la marine russe inspectant des rangées de marins, identifiés comme étant du navire, dans le port d’attache du Moskva à Sébastopol en Crimée. On ne sait pas combien de marins étaient dans le groupe.

De récentes attaques aériennes ont également touché Kyiv et la ville orientale de Kharkiv, où des bombardements lundi ont fait au moins trois morts et trois blessés, selon des journalistes de l’AP sur place. L’un des morts était une femme qui semblait sortie chercher de l’eau sous la pluie. Elle a été retrouvée allongée ensanglantée avec un bidon d’eau et un parapluie à ses côtés.

Au moins cinq personnes ont été tuées dimanche par des bombardements russes à Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, ont indiqué des responsables régionaux.

M. Zelenskyy a qualifié l’attentat de dimanche à Kharkiv de «rien d’autre que de la terreur délibérée».

M. Zelensky a également appelé à une réponse internationale plus forte à ce qu’il a qualifié de brutalité des troupes russes dans certaines parties du sud de l’Ukraine, où il les a accusées de torture et d’enlèvements. Il a exhorté le monde à envoyer plus d’armes et à appliquer des sanctions plus sévères contre Moscou.

«Les forces russes détruisent Marioupol, a-t-il ajouté, affirmant que la Russie voulait effacer les villes du Donbass «de la surface de la Terre».