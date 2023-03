Ukraine: Medvedev multiplie les menaces, nucléaires et autres

KYIV, Ukraine — Des frappes russes à longue portée ont tué au moins 10 civils et en ont blessé 20 autres dans plusieurs régions de l’Ukraine vendredi, a déclaré le bureau présidentiel ukrainien, alors qu’un haut responsable de Moscou a averti que les forces du Kremlin étaient préparées à une contre-offensive ukrainienne attendue dans les semaines à venir.

Cinq personnes ont trouvé la mort à Kostiantynivka, une ville de la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, lorsqu’un missile russe a touché un poste de secours. L’année dernière, les autorités ukrainiennes ont créé des centaines de «points d’invincibilité», où les habitants durement éprouvés par la guerre peuvent se réchauffer, recharger leur téléphone portable et se procurer des collations.

Les procureurs locaux ont indiqué que les Russes avaient attaqué Kostyantynivka avec des missiles antiaériens S-300. Les civils qui ont péri étaient des réfugiés, selon le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Alors que la guerre d’artillerie des derniers mois d’hiver s’est prolongée jusqu’à son deuxième printemps, les forces russes ont également utilisé des missiles aériens, des drones explosifs et des bombes volantes lors de leurs attaques sur plusieurs régions tôt vendredi, a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat.

Deux civils ont été tués et neuf ont été blessés dans la ville de Bilopillia, dans la province de Sumy, par un barrage nocturne de roquettes et d’artillerie et par des frappes aériennes, a déclaré l’administration de la région du nord-est.

Dans la région méridionale de Kherson, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu jeudi, les tirs d’obus russes ont tué une personne dans la ville principale, également appelée Kherson, et ont tué une autre personne et blessé quatre autres dans la ville de Bilozerka.

Mercredi, un drone russe a frappé un lycée et des dortoirs au sud de Kyiv, tuant au moins neuf personnes.

Les forces de Kyiv sont prêtes à profiter de l’amélioration du climat printanier et de l’arrivée d’armes modernes fournies par leurs alliés occidentaux, notamment des chars, pour lancer une contre-offensive visant à déloger les troupes russes des régions occupées de l’Ukraine.

Cependant, Dmitri Medvedev, l’ancien président de la Russie et l’actuel chef adjoint du Conseil de sécurité de la Russie présidé par le président Vladimir Poutine, a assuré que l’armée russe était prête à repousser une contre-attaque.

«Notre état-major général est en train d’évaluer tout cela», a lancé M. Medvedev.

Il a également indiqué qu’une tentative ukrainienne de s’emparer de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, pourrait déclencher une riposte nucléaire de la part de Moscou.

«Une tentative de scission d’une partie de l’État signifie une atteinte à l’existence même de l’État, a-t-il dit. Il est évident que cela justifie l’utilisation d’armes, quelles qu’elles soient. J’espère que nos ‘amis’ de l’autre côté de l’océan s’en rendent compte.»

Bien que connu pour ses déclarations grandiloquentes, l’avertissement de M. Medvedev découle de la doctrine de sécurité russe qui envisage l’utilisation d’armes nucléaires en réponse à une attaque nucléaire ou à une attaque avec des armes conventionnelles menaçant «l’existence même de l’État russe».

M. Medvedev a également déclaré que les experts occidentaux qui utilisent des armes, telles que les systèmes de missiles de défense aérienne Patriot fabriqués aux États-Unis et fournis à l’Ukraine, seraient des cibles légitimes pour l’armée russe.

«Si des armes Patriot ou d’autres armes sont livrées sur le territoire ukrainien avec des experts étrangers, il s’agit certainement de cibles légitimes, qui doivent être détruites, a déclaré M. Medvedev aux journalistes dans des clips vidéo qu’il a publiés sur son canal de messagerie. Ce sont des combattants, des ennemis de notre État et ils doivent être détruits.

«Ils doivent comprendre que dès qu’un soldat américain ou polonais apparaît là-bas, il doit être tué», a-t-il ajouté.

Selon M. Medvedev, l’objectif du Kremlin est de «créer un cordon sanitaire» pouvant atteindre 100 kilomètres autour des zones tenues par la Russie, afin que les armes de courte et moyenne portée ne puissent pas les frapper.

Moscou pourrait même envisager de s’emparer d’une plus grande partie du territoire ukrainien, jusqu’à la frontière avec la Pologne.