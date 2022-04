Ukraine: Qu’attend Ottawa pour noliser des «torrieux d’avions», demande Blanchet

OTTAWA — Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’a pu contenir sa frustration, mardi lors de la période des questions, après que le premier ministre Justin Trudeau lui a répondu qu’Ottawa agit avec rapidité pour faire venir les Ukrainiens qui fuient la guerre.

Prenant la parole à la Chambre des communes, M. Blanchet a demandé quand Ottawa mettra sur pieds la passerelle aérienne promise dans un vocabulaire différent il y a quelques semaines et que le Bloc réclame depuis le début de la guerre.

«Nous procédons de la façon la plus rapide, la plus sûre et la plus efficace pour les Ukrainiens de venir au Canada», a offert M. Trudeau.

Il n’en fallait pas plus pour que le chef bloquiste sorte de ses gonds.

«Après 62 jours de guerre, ils osent dire le mot “rapide”, a-t-il lancé. Un gouvernement qui n’est pas capable (…) de faire faire des tests biométriques à ces gens-là lui dit: “Hey, voici les Aéroplan”. (…) Ça “book” pas un avion.»

Il s’est ensuite demandé quand le gouvernement fera «preuve de respect» envers les Ukrainiens «et noliser des torrieux d’avions».

«Je comprends que le chef du Bloc québécois aime bien s’indigner dans cette place, mais la réalité c’est que les fonctionnaires, nos partenaires à travers le monde sont en train de travailler pour assurer qu’on accélère les traitements des Ukrainiens qui veulent venir au Canada», lui a renvoyé Justin Trudeau.

M. Blanchet avait déjà eu des mots durs quelques minutes plus tôt dans le foyer de la Chambre alors qu’il s’insurgeait contre l’«infopub» annoncée par Ottawa la semaine dernière, soit un fonds visant à financer le voyage en avion d’Ukrainiens au Canada notamment par l’entremise de points Aéroplan.

«On est bien plus dans une publicité d’Air Canada que dans quoi que ce soit qui ressemblerait à un plan sérieux, a-t-il dit aux journalistes. C’est comme si on distribuait des Publisac dans une banque alimentaire.»

Il y a un peu plus de deux semaines, le ministre des Transports, Omar Alghabra, avait annoncé que des vols nolisés devraient être mis en place pour faire venir des Ukrainiens au Canada et que les détails étaient à être finalisés avec les compagnies aériennes.

Le Bloc québécois suggère un projet de «passerelle aérienne» depuis «le jour 7» de la guerre, a souligné mardi le député Alexis Brunelle-Duceppe.

«Ce gouvernement-là est incapable de se revirer rapidement sur un dix cennes pour aider les gens alors qu’il se pose toujours en superhéros des droits humains, a-t-il dit. Encore une fois on a la preuve que ce gouvernement est beaucoup plus dans l’image que dans les gestes.

«Quand on lève la main pour dire à tout le monde: « on va vous aider » et qu’en bout de ligne c’est zéro avion et qu’on est rendu au jour 62, il y a un sérieux problème», s’est-il désolé.