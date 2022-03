Ukraine: une école d’art où 400 personnes s’étaient réfugiées est bombardée

KYIV, Ukraine — En Ukraine, les autorités de la ville portuaire assiégée de Marioupol affirment que l’armée russe a bombardé une école d’art où environ 400 personnes s’étaient réfugiées.

Les autorités locales ont déclaré dimanche que l’école a été détruite et que des gens pouvaient se trouver sous les décombres. Elles n’ont pas précisé dans l’immédiat le nombre de victimes de cette attaque.

Les forces russes avaient également bombardé mercredi un théâtre à Marioupol où des civils s’étaient réfugiés. Environ 130 personnes ont été secourues, mais plusieurs pourraient toujours être prises sous les débris, selon les autorités locales.

Marioupol et son port stratégique sur la mer d’Azov ont été encerclés par les militaires russes. La ville a été privée d’énergie, de nourriture et d’eau et fait face à un bombardement incessant.

Au moins 2300 personnes ont été tuées, dont certaines ont dû être enterrées dans des fosses communes, selon les autorités municipales.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le siège de Marioupol passerait à l’histoire pour «les crimes de guerre commis par les troupes russes».

Les autorités de la ville affirment que près de 40 000 personnes ont fui Marioupol au cours de la dernière semaine. C’est près de 10 % de ses 430 000 habitants.

Dans le nord-est du pays, au moins cinq civils ont été tués à Kharkiv dans les derniers bombardements russes, selon les autorités locales.

La police régionale de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, a déclaré qu’un garçon de 9 ans figure parmi les victimes.

Kharkiv a été assiégée par les forces russes depuis le début de l’invasion il y a trois semaines.

Ailleurs au pays, le gouverneur de la région nord-est de Sumy, Dmytro Zhyvytsky, a affirmé dimanche que 71 nourrissons ont été évacués en toute sécurité d’un orphelinat par un corridor humanitaire.

Il a indiqué sur Facebook que les orphelins seront emmenés dans un pays étranger, sans spécifier lequel. La plupart de ces bébés nécessitent des soins médicaux constants, selon M. Zhyvytsky.

Comme d’autres villes ukrainiennes, Sumy a été assiégée par les soldats russes et a fait face à des bombardements répétés.

De son côté, l’armée russe soutient avoir effectué une nouvelle série de frappes sur les installations militaires ukrainiennes avec des missiles hypersoniques et de croisière à longue portée.

Le major général Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a déclaré dimanche que le missile hypersonique Kinjal a frappé un dépôt de carburant ukrainien à Kostiantynivka près du port de la mer Noire de Mykolaiv.

La frappe a marqué le deuxième jour d’affilée que la Russie a utilisé le Kinjal, une arme capable de frapper des cibles sur une distance de 2000 kilomètres, dix fois plus rapidement que la vitesse du son.

La veille, l’armée russe a déclaré que le Kinjal a été utilisé pour la première fois au combat pour détruire un dépôt de munitions à Diliatyn, dans les montagnes des Carpates, dans l’ouest de l’Ukraine.

M. Konashenkov a souligné que des missiles de croisière lancés depuis la mer Noire ont aussi été utilisés pour détruire une usine de réparation de blindés à Nizhyn, dans la région de Chernihiv, dans le nord de l’Ukraine.

Il a ajouté qu’une autre frappe de missiles aériens a frappé une installation ukrainienne à Ovruch dans le nord de la région de Zhytomyr, où des combattants étrangers et des forces spéciales ukrainiennes étaient basés.