Ukraine: une gare bondée est bombardée, faisant au moins 39 morts

KYIV, Ukraine — Un missile a touché une gare bondée dans l’est de l’Ukraine qui était un point d’évacuation pour les civils, tuant des dizaines de personnes, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes après avoir averti qu’elles s’attendaient à des preuves encore pires de crimes de guerre dans des parties du pays précédemment occupées par les troupes russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit que des milliers de personnes se trouvaient à la gare lorsque le missile a frappé. Le ministère russe de la Défense a nié avoir visé la station de Kramatorsk, une ville de la région orientale de Donetsk, mais M. Zelensky a blâmé la Russie pour les corps gisant dans ce qui semblait être une zone d’attente extérieure.

«Les Russes inhumains ne changent pas leurs méthodes. Sans la force ou le courage de nous tenir tête sur le champ de bataille, ils détruisent cyniquement la population civile, a déclaré le président sur les réseaux sociaux. C’est un mal sans limites. Et s’il n’est pas puni, il ne s’arrêtera jamais.»

Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a ajouté plus tard que 39 personnes avaient été tuées et 87 blessées. Le bureau du procureur général d’Ukraine a précisé qu’environ 4000 civils se trouvaient à l’intérieur et autour de la gare, principalement des femmes et des enfants qui avaient répondu aux appels à quitter la zone avant l’arrivée des forces russes.

«Les gens voulaient juste partir pour être évacués», a déploré la procureure générale Iryna Venediktova lors d’une visite à Boutcha, une ville au nord de Kyiv, la capitale de l’Ukraine, où des journalistes et des Ukrainiens de retour ont découvert des dizaines de corps dans les rues et dans des fosses communes après le retrait des troupes russes.

Mme Venediktova a pris la parole alors que des ouvriers extirpaient des cadavres d’une fosse commune près d’une église sous une pluie battante. Des sacs mortuaires noirs étaient disposés en rangées dans la boue. Aucun des morts n’était russe, a-t-elle dit. La plupart d’entre eux avaient été abattus. Le bureau de la procureure générale enquête sur les morts comme de possibles crimes de guerre.

Après avoir échoué à prendre la capitale ukrainienne et s’être retirée du nord de l’Ukraine, la Russie s’est concentrée sur le Donbass, une région industrielle majoritairement russophone de l’est de l’Ukraine où les rebelles soutenus par Moscou combattent les forces ukrainiennes depuis huit ans et contrôlent certaines zones. La gare est située dans un territoire contrôlé par le gouvernement.

Les responsables ukrainiens ont averti cette semaine les habitants de partir dès que possible vers des régions plus sûres du pays et ont annoncé qu’eux-mêmes et la Russie avaient convenu d’établir plusieurs voies d’évacuation dans l’est.

Dans son discours vidéo nocturne, M. Zelensky a prédit que des découvertes plus horribles seraient faites dans les villes et villages du nord au moment du départ des Russes. Il a dit que des horreurs pires que celles de Boutcha avaient déjà fait surface à Borodianka, une autre municipalité à l’extérieur de la capitale.

«Et que se passera-t-il lorsque le monde apprendra toute la vérité sur ce que les troupes russes ont fait à Marioupol ?», a demandé M. Zelenskyy jeudi soir, en référence au port du sud assiégé qui a connu certaines des plus grandes souffrances depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

«Là, dans chaque rue, se trouve ce que le monde a vu à Boutcha et dans d’autres villes de la région de Kyiv après le départ des troupes russes. La même cruauté. Les mêmes crimes terribles.»

Outrés par des informations selon lesquelles les forces russes auraient commis des atrocités dans les zones entourant la capitale, les pays de l’OTAN ont accepté d’augmenter leur approvisionnement en armes après que le ministre ukrainien des Affaires étrangères ait demandé des armes à l’Alliance et à d’autres pays sympathisants pour aider à faire face à une offensive attendue à l’est.

Horreur à Boutcha

Le maire de Boutcha, Anatoliy Fedoruk, a révélé que les enquêteurs avaient découvert au moins trois sites de fusillades massives de civils pendant l’occupation russe. La plupart des victimes sont mortes de coups de feu, pas de bombardements, a-t-il dit, et certains cadavres, les mains liées, ont été «jetés comme du bois de chauffage» dans des fosses communes, dont une dans un camp pour enfants.

M. Fedoruk a ajouté que 320 civils avaient été confirmés morts mercredi, mais qu’il en attendait davantage car des corps ont été retrouvés dans la ville qui abritait 50 000 personnes. Il n’en reste que 3700, a-t-il dit.

Les dirigeants ukrainiens et plusieurs dirigeants occidentaux ont imputé les massacres aux troupes de Moscou. L’hebdomadaire Der Spiegel a rapporté que l’agence de renseignement étrangère allemande avait intercepté des messages radio entre des soldats russes discutant de meurtres de civils. La Russie a faussement affirmé que les scènes de Boutcha avaient été mises en scène.

Dans une rare reconnaissance du coût de la guerre pour la Russie, un porte-parole du Kremlin a déclaré jeudi que le pays avait subi d’importantes pertes de troupes au cours de son opération militaire de six semaines en Ukraine.

«Oui, nous avons des pertes importantes de troupes et c’est une énorme tragédie pour nous», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la chaîne de télévision britannique Sky.

M. Peskov a également laissé entendre que les combats pourraient être terminés «dans un avenir prévisible», disant à Sky que les troupes russes «faisaient de leur mieux pour mettre fin à cette opération».

Interrogé sur ses remarques vendredi, M. Peskov a précisé que sa référence aux pertes de troupes était basée sur les chiffres les plus récents du ministère russe de la Défense. Le ministère a rapporté le 25 mars qu’un total de 1351 soldats russes avaient été tués en Ukraine.

«C’est un nombre important», a dit M. Peskov lors de sa conférence téléphonique quotidienne avec des journalistes.

En prévision de l’intensification des attaques des forces russes, des centaines d’Ukrainiens ont fui les villages des régions de Mykolaïv et de Kherson qui étaient soit attaqués, soit occupés.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a déclaré que plus de 4,3 millions de personnes, dont la moitié étaient des enfants, ont quitté l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion le 24 février et a déclenché la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

L’Organisation internationale pour les migrations estime que plus de 12 millions de personnes sont bloquées dans les zones d’Ukraine attaquées.

Le chef humanitaire des Nations Unies a déclaré jeudi à l’Associated Press qu’il n’était «pas optimiste» quant à l’obtention d’un cessez-le-feu après avoir rencontré des responsables à Kyiv et à Moscou cette semaine, compte tenu du manque de confiance entre les parties. Il s’est exprimé quelques heures après que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ait accusé l’Ukraine de revenir sur ses propositions concernant la Crimée et le statut militaire de l’Ukraine.

Deux hauts responsables de l’Union européenne et le premier ministre slovaque se sont rendus à Kyiv vendredi, cherchant à renforcer le soutien de l’UE à l’Ukraine. Le premier ministre Eduard Heger a déclaré que lui, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la politique étrangère de l’UE Josep Borrell avaient des propositions commerciales et d’aide humanitaire pour M. Zelensky et son gouvernement.

Une partie de cela, dit M. Heger, consiste à «offrir des options pour le transport des céréales, y compris le blé». L’Ukraine est un important fournisseur mondial de blé et la guerre de la Russie contre l’Ukraine crée des pénuries, notamment au Moyen-Orient.

Les nations occidentales ont renforcé les sanctions et les grandes puissances mondiales du Groupe des Sept ont averti qu’elles continueraient à ajouter des mesures jusqu’à ce que les troupes russes quittent l’Ukraine.

Le Congrès américain a voté jeudi la suspension des relations commerciales normales avec la Russie et l’interdiction de l’importation de son pétrole, tandis que l’UE a approuvé d’autres nouvelles mesures, notamment un embargo sur les importations de charbon. L’Assemblée générale des Nations Unies, quant à elle, a voté la suspension de la Russie du principal organe de défense des droits de l’homme de l’organisation mondiale.