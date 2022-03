UMQ: des villes sont déjà prêtes à recevoir des réfugiés provenant d’Ukraine

GASPÉ, Qc — L’Union des municipalités du Québec (UMQ) affirme que des villes du Québec sont mobilisées et prêtes à accueillir les familles de l’Ukraine qui fuient le violent conflit armé qui sévit depuis près de deux semaines dans leur pays.

Le président de l’UMQ et maire de Gaspé, Daniel Côté, précise que les communautés québécoises sont bien outillées pour accompagner rapidement les réfugiés, notamment pour qu’ils aient accès à un soutien psychologique, qu’ils se trouvent un toit et qu’ils intègrent le marché de l’emploi.

Le président de l’UMQ a identifié 14 villes comme lieux de première installation, soit Montréal, Québec, Trois-Rivières, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Granby, Victoriaville, Joliette, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Saint-Jérôme et Rimouski.

Le maire Côté a eu une conversation téléphonique avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean Boulet. Il l’a invité à participer à une rencontre avec les municipalités qui souhaitent accueillir des réfugiés.

Le président de l’UMQ veut faire en sorte que chaque personne qui arrive au Québec soit bien accueillie et surtout, bien accompagnée pour une intégration réussie et durable, un défi encore plus important dans un contexte de guerre.

Plusieurs centaines de milliers d’Ukrainiens ont fui leurs communautés au cours des derniers jours.