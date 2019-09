Un 1er témoin est entendu au procès d’Ugo Fredette, accusé de double meurtre

SAINT-JÉRÔME, Qc — Une voisine d’Ugo Fredette, accusé de deux meurtres prémédités dont celui de son ex-conjointe, est venue dire au jury, lundi, que quelques jours avant la mort de Véronique Barbe, elle avait songé à appeler la police lorsque confrontée à une bruyante dispute entre les deux.

Christine Gouin, une mère de famille dans la cinquantaine, est le premier témoin à avoir été appelé à la barre par la Couronne, pour ce procès qui se déroule au palais de justice de Saint-Jérôme.

Véronique Barbe a été retrouvée morte dans sa maison de Saint-Eustache le 14 septembre 2017.

Selon ce qu’a fait valoir le procureur de la Couronne devant les membres du jury vendredi dernier, Mme Gouin aurait été témoin du début de l’attaque au couteau sur la mère de quatre enfants. Sa maison est adjacente à celle où habitait Véronique Barbe.

Mme Gouin va poursuivre son témoignage lundi après-midi.

En matinée, elle a parlé des jours précédant le 14 septembre.

Elle a raconté que le dimanche 10 septembre 2017, une altercation a éclaté à l’extérieur entre Ugo et Véronique. Mme Gouin l’a entendue de sa salle à dîner.

Elle a entendu le bruit d’une claque ou d’une gifle. Puis, ces mots de la bouche d’Ugo Fredette: «Appelle pas les polices!»

Plus tard, elle a vu Véronique pleurer sur son balcon. Et vers minuit, alors que sa maisonnée dormait, la voisine a été réveillée par une alarme de maison. Puis, elle a entendu la voix de Véronique: «Lâche-moi, laisse-moi tranquille».

Deux jours plus tard, Véronique est venue cogner à sa porte pour s’excuser du bruit du dimanche précédent. Mme Gouin lui a dit avoir été mal à l’aise et avoir pensé à appeler la police, mais d’avoir ensuite décidé de ne pas le faire.

Véronique lui a dit alors qu’elle était surprise que personne n’ait appelé la police ce soir-là. Elle aurait aimé ça, a rapporté Mme Gouin devant le jury et la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure.

«Je lui ai dit que la prochaine fois qu’on entendait crier, on allait appeler la police.» On lui a promis, a-t-elle ajouté plus tard.

Ugo Fredette a plaidé non coupable aux deux accusations de meurtre prémédité.

Il fait aussi face à la justice car il est accusé d’avoir tué Yvon Lacasse, un septuagénaire retrouvé mort dans un boisé. Selon ce qu’entend prouver la Couronne, Fredette a causé sa mort et a volé sa voiture pendant sa cavale après le meurtre présumé de son ex-conjointe.

L’accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

La Couronne a annoncé qu’elle allait faire entendre 25 témoins au cours des deux prochains mois.

Plusieurs membres de la famille de Véronique Barbe assistaient au procès lundi matin, dont sa mère et deux de ses frères. Ils portaient tous un t-shirt sur lequel était écrit «Je suis Véronique» en lettres rose stylisées.