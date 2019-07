Un 30e cas de rougeole a été recensé en Colombie-Britannique

VANCOUVER — Un résident de Burnaby, en Colombie-Britannique, qui s’était rendu aux Philippines est atteint de la rougeole, ce qui en fait le 30e cas dans la province, ont annoncé responsables de la santé publique.

L’Autorité sanitaire Fraser a indiqué que les passagers du vol PR116 de Philippines Airlines, qui est arrivé à Vancouver mardi, pouvaient avoir été exposés au virus.

Toute personne qui a passé du temps dans la zone des arrivées internationales et dans la zone des navettes ou du stationnement ce jour-là entre 16 h 30 et 19 h 30 pourrait également avoir été affectée.

Les personnes qui n’ont jamais eu la rougeole et qui n’ont pas reçu deux doses d’un vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole peuvent être à risque de développer la maladie.

Des vaccins gratuits contre la rougeole sont offerts dans les bureaux de santé publique, dans les cliniques sans rendez-vous et chez certains médecins de famille.

Les symptômes de la rougeole comprennent la fièvre, de la toux, de l’écoulement nasal, des yeux rouges et larmoyants et de minuscules taches blanches dans la bouche. Deux à quatre jours après le début des symptômes, une éruption cutanée comprenant des boutons et des taches rouges apparaît, d’abord sur le visage, puis sur le tronc, les bras et les jambes, durant de trois à sept jours.