Un accident de la route fait 15 morts et 10 blessés au Manitoba

WINNIPEG — Le trajet d’un autobus transportant des personnes âgées pour une sortie au casino a viré au drame après une collision avec un semi-remorque sur la route transcanadienne à l’ouest de Winnipeg.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé que l’accident a fait 15 morts et dix autres personnes ont été transportées à l’hôpital.

La collision entre l’autobus et le semi-remorque est survenue vers midi, heure locale, au croisement de l’autoroute 1 et de la route 5, près de Carberry, au Manitoba.

Carberry se trouve à 170 kilomètres à l’ouest de Winnipeg et à peu près à mi-chemin entre Winnipeg et la frontière de la Saskatchewan.

Des témoins ont raconté que des secouristes ont frénétiquement tiré des personnes de l’autobus en flammes près d’un semi-remorque mis partiellement en portefeuille — dont l’avant était froissé et détruit — au milieu de verre brisé, d’un grand pare-chocs et de ce qui semblait être un déambulateur.

Les personnes hospitalisées souffrent principalement de blessures à la tête et de lésions orthopédiques, selon la GRC, qui précise que les deux conducteurs ont survécu.

La police a indiqué qu’elle travaillait aussi vite que possible pour identifier les victimes et fournir des informations à leurs proches.

«Pour ceux qui attendent des nouvelles, je ne peux m’imaginer l’incertitude que vous vivez en ce moment, à savoir si votre être cher sera de retour à la maison ce soir. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner de réponse définitive plus rapidement», a affirmé l’inspecteur Tim Arseneault, en conférence de presse, jeudi en fin de journée.

Les autorités ont indiqué que 12 ambulances sont intervenues, ainsi qu’un soutien aérien, lors de l’accident, qui s’est produit par temps clair vers midi (heure locale).

Rob Lasson, surintendant à la GRC, a déclaré qu’il semble que l’autobus, transportant 25 personnes de la communauté de Dauphin et des environs, traversait la Transcanadienne en direction du sud lorsqu’il a été heurté.

«L’autobus avait déjà traversé les voies en direction de l’ouest et traversait les voies en direction de l’est lorsqu’il a été heurté par le semi-remorque», a expliqué M. Lasson.

«Il est immédiatement apparu qu’il s’agissait d’une situation où les victimes étaient nombreuses.»

M. Lasson n’a pas voulu s’avancer sur les causes ou les circonstances de l’accident, mais il a précisé que l’enquête se poursuivait et que des poursuites pénales étaient envisageables.

«Il faudra du temps pour obtenir des réponses», a-t-il dit.

Un porte-parole du casino Sand Hills de Carberry a déclaré que l’autobus devait arriver plus tard dans la journée.

«Nous prions pour les survivants»

Kim Armstrong, administratrice du centre pour personnes âgées de Dauphin, a affirmé que l’autobus était parti tôt du pavillon jeudi matin.

Une publicité sur Facebook annonçait que l’excursion d’une journée comprenait un repas gratuit, un laissez-passer pour les joueurs et un retour après l’heure du dîner.

Les personnes âgées et les membres de la communauté ont l’habitude de prendre l’autobus pour se rendre à des événements ou des casinos dans les environs, a mentionné Mme Armstrong.

La communauté des personnes âgées est extrêmement soudée dans cette ville d’environ 8600 habitants.

«C’est énorme de perdre autant de membres de notre communauté et c’est bien sûr douloureux. Nous prions pour les survivants», a commenté Mme Armstrong.

La compagnie de transport routier a déclaré dans un communiqué qu’elle avait le cœur brisé par l’accident, mais qu’elle n’avait que peu de détails sur ce qui s’était passé.

«Nous espérons que les blessés se rétabliront, a déclaré William Doherty, PDG de Day & Ross. Nous coopérerons pleinement avec l’enquête et offrirons toute l’assistance et le soutien possibles.»

Nirmesh Vadera, qui travaillait dans un commerce au bord de l’autoroute lorsque l’accident s’est produit, a déclaré qu’il était sorti et avait vu un camion de transport dont le moteur avait été détruit.

Un véhicule à plusieurs passagers était en feu dans l’herbe sur le bord de la route. Les premiers secours essayaient de sortir les gens du véhicule en flammes.

«Le véhicule brûlait et tous les pompiers, les médecins et tous les autres intervenants essayaient de les éloigner du feu. Ils essayaient juste de donner des soins et tout le reste», a-t-il relaté.

Michael Stewart roulait non loin de là lorsqu’il a vu de la fumée au loin et des gyrophares. Au fur et à mesure qu’il se rapprochait, l’horreur de la scène est devenue évidente.

«J’ai vu les véhicules de secours et le semi-remorque partiellement en portefeuille avec l’avant de la cabine défoncé», a affirmé M. Stewart dans un message en ligne.

«Puis j’ai vu les corps (allongés) sur le terre-plein.»

Réactions à travers le pays

Des messages de condoléances et de soutien ont afflué de tout le pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a témoigné de son soutien en offrant ses sincères condoléances aux proches des victimes.

«Je ne peux imaginer la douleur que vous ressentez, mais les Canadiens sont là pour vous», a-t-il écrit sur Twitter.

«Mon cœur se brise à l’annonce de l’accident tragique survenu près de Carberry, a commenté la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, sur les réseaux sociaux. Mes plus sincères condoléances vont à toutes les personnes concernées.»

– Avec les informations de Steve Lambert, Brittany Hobson et Kelly Geraldine Malone