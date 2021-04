Un accident de la route fait 20 morts en Égypte

MOSCOU — Un accident de la route a fait au moins 20 morts et trois blessés mercredi, dans le sud de l’Égypte.

L’accident s’est produit quand un autocar s’est renversé en tentant de dépasser un camion sur une autoroute.

L’autocar était parti du Caire. La collision avec le camion s’est produite sur une route de la province d’Assiout, à quelque 300 kilomètres au sud de la capitale, a dit le gouverneur provincial Essam Saad. Les deux véhicules ont pris feu, a-t-il ajouté.

Des photos fournies par le bureau du gouverneur montrent la carcasse incinérée de l’autocar, pendant que des secouristes cherchent des survivants. Les victimes ont été transportées vers des hôpitaux voisins.

Des accidents principalement causés par des excès de vitesse, le mauvais état des routes et la non-application des lois font des milliers de morts chaque année en Égypte.

Les plus récentes statistiques officielles disponibles font état de quelque 10 000 accidents ayant fait près de 3500 morts en 2019. On avait recensé 8500 accidents et plus de 3000 morts en 2018.

– Par The Associated Press