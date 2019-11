Un accident impliquant 2 véhicules et un orignal coûte la vie à un enfant

Un accident impliquant deux véhicules et un orignal a coûté la vie à un garçon d’âge mineur, a indiqué la Sûreté du Québec.

L’accident est survenu dimanche après-midi sur la route 323 — ou rang Williams — à Notre-Dame-de-la-Paix, en Outaouais.

Selon les premières constatations policières, un véhicule circulant sur la 323 aurait heurté un orignal. L’animal aurait été projeté vers le deuxième véhicule qui circulait en sens opposé et qui n’a pu l’éviter.

Le garçon se trouvait à bord de ce second automobile avec deux adultes et deux autres enfants. Des manoeuvres de réanimation ont été effectuées sur lui, mais son décès a été constaté à l’hôpital. Une fillette a aussi été gravement blessée et est hospitalisée dans un état jugé critique. Le troisième enfant s’en est sorti indemne. Quant aux deux adultes, ils ont subi des blessures mineures et un choc nerveux.

Le seul occupant du premier véhicule n’a pas été blessé

La route 323 est actuellement fermée dans les deux directions pour une durée indéterminée, a dit la SQ.

Un policier spécialisé en enquête sur les collisions a été envoyé sur les lieux pour analyser la scène de l’accident