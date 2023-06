Un accident impliquant plusieurs véhicules a fait deux morts à Pickering, en Ontario

TORONTO — Une collision impliquant plusieurs véhicules a fait deux morts et provoqué une énorme boule de feu sur l’autoroute 401, à Pickering, à l’est de Toronto.

Le sergent de la Police provinciale de l’Ontario, Kerry Schmidt, a indiqué que peu avant 23 h, mardi, il y a eu un accident impliquant deux camions de transport et un véhicule de tourisme. La collision a entraîné une explosion et un incendie qui a consumé les trois véhicules.

Le sergent Schmidt a dit que les deux conducteurs des deux camions de transport ont été retrouvés sans signes vitaux et déclarés morts sur les lieux.

Le conducteur et un passager du troisième véhicule n’ont pas été blessés et ont pu échapper à l’explosion et à l’incendie.

La collision a entraîné la fermeture de l’autoroute 401 dans les deux sens, entre Westney Road à Ajax et Whites Road à Pickering.

Le sergent Schmidt dit que les citoyens du secteur doivent s’attendre à une circulation difficile pendant toute la journée de mercredi, car pour l’instant, les conducteurs sont redirigés hors de l’autoroute pour éviter le site de l’accident.

Le nettoyage et l’enquête sur l’accident sont en cours et tout témoin ou toute personne possédant des images de l’accident avec une caméra de tableau de bord sont priés de contacter la police provinciale.