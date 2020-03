Un adolescent a été enlevé à cause de la dette de drogue de son demi-frère

TORONTO — L’adolescent de 14 ans qui fait l’objet d’une alerte amber aurait été enlevé à cause d’une dette de drogue de son demi-frère, a indiqué la police de Toronto.

Le commissaire de la police torontoise, Steve Watts, a déclaré que la victime de l’enlèvement, Shammah Jolayemi, n’était pas personnellement en cause avec cette affaire.

Il a dit que le garçon avait été contraint mercredi vers 8 h 30 de monter dans une Jepp alors qu’il marchait dans le nord-ouest de Toronto. Il aurait crié à l’aide au moment de l’enlèvement.

M. Watts a ajouté que le véhicule avait été retrouvé incendié dans la ville de Caledon, au nord-ouest de la métropole canadienne.

L’alerte amber lancée jeudi peu après minuit demeure en vigueur

Le commissaire Watts a dit que le Service de police de Toronto mettait tout en oeuvre pour retrouver l’adolescent. Il a réclamé la libération de Shammah Jolayemi, sain et sauf.

Plus tôt, les enquêteurs avaient dit qu’ils voulaient parler au demi-frère du garçon, Olalekan Osikoya.

Shammah Jolayemi a été vu pour la dernière fois mercredi matin dans le nord-ouest de Toronto. La police recherche deux hommes, âgés de 18 à 22 ans, qui portaient des vestes noires et des bandanas sur la tête. Il mesure environ 1,80 mètre (6 pieds), il est mince et il a la peau noire. Au moment de sa disparition, il portait un chandail de type kangourou de couleur grise, un pantalon de sport gris avec une mince bande orange, un manteau matelassé noir et des chaussures de sport Air Jordan noires et jaunes.