Un adolescent de 14 ans a possiblement été blessé par balle à Montréal

MONTRÉAL — Un adolescent de 14 ans a possiblement été blessé par une arme à feu samedi soir près de l’avenue du Docteur-Penfield et du chemin de la Côte-des-Neiges dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

Selon les informations d’un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Julien Lévesque, l’adolescent a été transporté dans un centre hospitalier, mais sa blessure au bas du corps ne mettrait toutefois pas sa vie en danger.

Le ou les suspects auraient fui les lieux avant l’arrivée des policiers, selon le SPVM. «Les enquêteurs tenteront ultérieurement de rencontrer la victime afin de recueillir sa version des faits», a précisé l’agent Lévesque.

Un périmètre de sécurité a été mis en place afin de permettre aux enquêteurs et d’un technicien en identité judiciaire d’analyser la scène de crime afin de déterminer les causes et les circonstances exactes entourant l’événement.

Jeudi, un adolescent de 17 ans a perdu la vie à l’hôpital après avoir été atteint d’au moins un projectile d’arme à feu dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il s’agissait du premier meurtre à avoir été commis en 2022 sur le territoire patrouillé par le SPVM.