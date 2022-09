Un adolescent de 14 ans poignardé près d’une école à Montréal

MONTRÉAL — Une agression armée est survenue près d’une école de l’arrondissement Anjou, à Montréal, vendredi après-midi, à la suite d’un conflit qui aurait dégénéré. La victime est un adolescent de 14 ans, mais sa vie serait hors de danger.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé à se rendre près d’un établissement scolaire de l’avenue de l’Aréna et de l’avenue Chénier aux alentours de 16h concernant un jeune ayant été possiblement poignardé dans un stationnement.

Selon des témoins rencontrés par les autorités, un conflit aurait mal tourné à la suite duquel un adolescent aurait subi des blessures au haut du corps par une arme tranchante. Il a été transporté à l’hôpital où il a été pris en charge pour soigner ses blessures.

Les suspects se sont enfuis avant l’arrivée des policiers, a indiqué la porte-parole du SPVM, Mariane Allaire Morin.

Un périmètre a été érigé et des enquêteurs s’affairent à analyser la scène afin de déterminer les causes et circonstances entourant cet événement.