Un adolescent survit à une chute de plus de 30 mètres dans le Grand Canyon

GRAND CANYON NATIONAL PARK, Ariz. — Un adolescent âgé de 13 ans du Dakota du Nord a survécu à une chute de plus de 30 mètres dans le Grand Canyon, aux États-Unis, lors d’un voyage familial.

Les autorités ont indiqué que les secouristes ont mis deux heures pour récupérer Wyatt Kauffman qui avait glissé jeudi sur le bord d’une falaise avant de tomber 30 mètres plus bas sur une piste étroite.

L’adolescent a été transporté par les airs vers un hôpital de Las Vegas. Il souffrait de neuf vertèbres fracturées, d’un affaissement d’un poumon, d’une rupture de la rate, d’une fracture de la main, d’une luxation d’un doigt et d’une commotion.

«J’étais sur le bord du ravin et je me suis déplacé pour permettre à des gens de prendre des photos, a raconté le jeune Kauffman à une station de télévision de Phoenix. Je me suis agrippé à une roche. Je n’avais qu’une main dessus. Je n’avais pas une bonne prise. J’ai perdu pied et je suis tombé.»

Les secouristes ont dû descendre dans une nacelle pour se rendre au garçon. Ils ont organisé un sauvetage par câble pour le remonter en toute sécurité vers le rebord du canyon.

«Je me rappelle seulement que quelque chose m’a réveillé, d’avoir été couché sur le dos dans une ambulance et un hélicoptère, d’avoir pris l’avion et de me retrouver ici», dit le résidant de Casselton, au Dakota du Nord.

Brian Kauffman était dans le Dakota lorsqu’il a appris la malchance de son fils.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tout le monde. Deux heures représentent une éternité dans une situation comme celle-là», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que son garçon avait obtenu samedi son congé de l’hôpital et qu’il avait amorcé le voyage du retour. L’adolescent et sa mère devraient arriver mardi à Casselton.

«Nous sommes chanceux de ramener notre fils dans une voiture et non dans un cercueil», a lancé Brian Kauffman à la station KPNX.