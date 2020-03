Un affrontement Sanders-Biden pour le «super mardi» des démocrates

LOS ANGELES — Des millions d’électeurs du Maine à la Californie votent dans une série de primaires clés du «super mardi», qui devraient mettre à l’épreuve des visions radicalement différentes de l’avenir des États-Unis chez les démocrates en vue de l’affrontement en novembre avec le président Donald Trump.

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders a commencé la journée en tant que leader incontesté des démocrates en vue de la présidentielle, soutenu par une coalition de progressistes enthousiastes, de jeunes électeurs et de Latinos. Le candidat progressiste doit combattre l’élan soudain dont bénéficie l’ancien vice-président Joe Biden, qui a profité d’une vague de nouveaux soutiens de certains de ses anciens rivaux de «l’aile modérée» de la course à l’investiture quelques heures avant l’ouverture du vote, mardi.

L’affrontement entre les deux hommes, chacun menant des coalitions de démographie et de convictions politiques disparates, culmine lors de ce «super mardi» qui pourrait déterminer si la lutte à l’investiture en 2020 s’étendra jusqu’à la convention de juillet ou sera décidée beaucoup plus tôt.

Cependant, avec des votes dans 14 États et un territoire américain, le monde politique américain se prépare pour une longue nuit. L’État clé de la Californie continue de voter jusqu’à 23 h, heure de l’Est, et ses résultats définitifs ne seront pas connus avant mercredi matin, voire plus tard.

Le «super mardi» doit également tester la force d’un autre poids lourd démocrate, le milliardaire new-yorkais Mike Bloomberg, qui apparaît sur les bulletins pour la première fois après avoir raté les quatre votes du mois dernier.

M. Bloomberg a dépensé plus d’un demi-milliard de dollars dans la publicité et les activités sur le terrain dans une stratégie peu orthodoxe qui reposait sur les faiblesses perçues de M. Biden plus tôt dans l’année.

Le retrait de Klobuchar et Buttigieg

La course démocrate a considérablement changé au cours des trois derniers jours, avec la victoire convaincante de M. Biden en Caroline du Sud. Amy Klobuchar et Pete Buttigieg ont brusquement mis fin à leur campagne respective et appuyé M. Biden, bien que leur retrait tardif signifie que leurs noms figureront toujours sur les bulletins de vote.

Les nouveaux partisans de M. Biden se sont déployés dans les émissions de télévision du matin pour promouvoir sa candidature.

M. Sanders et ses conseillers les plus proches sont passés à l’offensive concernant la migration de l’«establishment» du parti et des donateurs dans le camp de M. Biden.

Dans un message de la campagne de financement mardi, le directeur Faiz Shakir a déclaré: «L’establishment politique a fait son choix: tout le monde sauf Bernie Sanders.»

«La vérité est que nous avons toujours su que nous nous attaquions à tout le fichu 1 % de ce pays», a-t-il ajouté. «Mais nous avons quelque chose qu’ils n’ont pas: des gens. Beaucoup, beaucoup de gens.»

M. Bloomberg a laissé entendre qu’il poursuivrait le combat pendant des mois, indépendamment de ce qui se passera mardi.

L’ancien maire de New York a reconnu qu’il pourrait ne remporter aucune des primaires de mardi et a déclaré que sa seule chance était une course encore ouverte lors de la convention en juillet à Milwaukee: «Je ne pense pas que je puisse gagner autrement.»

Un nombre important de votes par anticipation

Un nombre important de votes du «super mardi» ont été exprimés dans les jours et les semaines précédentes, alors que M. Buttigieg, Mme Klobuchar et Tom Steyer étaient toujours en lice.

Au moins 1,4 million de personnes ont déjà voté dans la primaire démocrate de Californie, par exemple, selon les données recueillies par l’Associated Press. Au Texas, plus d’un million de premiers votes démocrates ont été exprimés. Et en Virginie, près de 28 000 personnes ont voté par anticipation, deux fois plus qu’en 2016.

Après les quatre premiers événements de la course, l’Associated Press accordait 60 délégués à M. Sanders, 54 à M. Biden et huit à la sénatrice Elizabeth Warren.

Les États du «super mardi» offrent un trésor de 1344 nouveaux délégués en fonction de la façon dont les candidats vont être départagés. Jusqu’à présent, seuls 155 délégués ont été accordés.