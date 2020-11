Un agrandissement de CHSLD pour les 18-35 ans avec déficiences à Beauharnois

Une unité de soins pour l’hébergement de personnes de 18 à 35 ans souffrant de déficiences sera bientôt construite, en agrandissement du CHSLD Cécile-Godin, en Montérégie Ouest.

La future unité devrait recevoir ses premiers résidants à Beauharnois dès l’automne 2021, indiquent dans un communiqué la ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Dix personnes de la région ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, avec d’importantes limitations fonctionnelles, devraient pouvoir ainsi bénéficier de ces services.

Le projet est évalué à 5 275 000 $, duquel le ministère de la Santé et des Services sociaux défraiera 4,9 millions $.