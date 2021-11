Un agresseur sexuel présumé pourrait avoir fait d’autres victimes selon la police

SHERBROOKE, Qc — Un homme arrêté mardi par le Service de police de Sherbrooke (SPS) pour agression sexuelle pourrait avoir fait d’autres victimes en Estrie de même que dans d’autres régions du Québec, selon la police.

Les policiers de la Division des enquêtes criminelles du SPS ont arrêté à Gatineau Ahmed Ben-Salem, un homme âgé de 37 ans, pour une agression sexuelle, une introduction par effraction et une séquestration qui auraient été perpétrées le 11 juillet dernier à Sherbrooke. Il a comparu en Cour du Québec mardi, au Palais de justice de Gatineau.

Le SPS signale qu’il a été mis au fait de ce dossier il y a quelques mois. Il semble que le suspect, un chauffeur de taxi, ait reconduit une cliente âgée dans la soixantaine à sa résidence, soit entré à l’intérieur et l’ait agressée sexuellement. La victime a communiqué avec le service de police par la suite.

Les enquêteurs du SPS signalent que d’autres accusations pourraient être déposées contre Ahmed Ben-Salem.

La police croit possible que cet homme ait fait d’autres victimes en Estrie, de même que dans la région de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly en Montérégie, à Québec et dans la région de Gatineau. Les personnes qui croient avoir été victimes d’Ahmed Ben-Salem sont invitées à communiquer avec la police.