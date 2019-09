Un album de fin d’année montre Trudeau le visage couvert d’un maquillage «brun»

OTTAWA — Le chef libéral Justin Trudeau s’est excusé pour une photo dans un album de fin d’année le montrant avec le visage couvert d’un maquillage «brun» lors d’une soirée costumée en 2001.

En mêlée de presse en Nouvelle-Écosse, mercredi soir, M. Trudeau a parlé d’une erreur à l’époque, et a dit qu’il aurait dû agir autrement.

Le magazine «Time» a dévoilé la photo qui, selon le média, a été publiée dans l’album de la West Point Grey Academy, une école privée de Vancouver, où Justin Trudeau a travaillé comme enseignant avant de se lancer en politique.

L’article parle d’un événement de gala sur le thème des «Mille et une nuits». La photo montre M. Trudeau vêtu d’un turban et d’une robe, avec un maquillage sombre sur les mains, le visage et le cou.

Le porte-parole libéral Cameron Ahmad avait confirmé, dans un courriel, qu’il s’agissait bien de Justin Trudeau sur la photo.

«C’est une photo qui a été prise en 2001, alors qu’il enseignait à Vancouver, lors d’un souper annuel costumé qui avait pour thème «Les Mille et une Nuits», a expliqué M. Ahmad dans son message.

«Il a assisté à l’événement, avec des amis et des collègues, habillé en personnage d’Aladdin.»

Les images dites de «blackface» (visage noir) ont été à l’origine de plusieurs controverses ces dernières années, principalement aux États-Unis, où un certain nombre de politiciens bien en vue ont été forcés de présenter des excuses pour des photos semblables retrouvées dans des albums de finissants.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui participait à une assemblée publique lorsque la nouvelle a été annoncée, a déclaré qu’il devenait de plus en plus clair que la personnalité publique de M. Trudeau n’est peut-être pas un reflet fidèle de son identité.

«Je pense qu’il doit répondre de cela», a déclaré M. Singh.

«Qui est le vrai M. Trudeau? Est-ce celui derrière des portes closes, celui que personne ne voit quand les caméras sont éteintes? Est-ce lui le vrai M. Trudeau? Parce qu’il semble de plus en plus que ce soit le cas.»