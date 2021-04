Un amateur de plongée en apnée disparaît dans le fleuve à Gaspé: recherches en cours

GASPÉ, Qc — Des recherches sont en cours pour trouver un amateur de plongée en apnée qui a disparu dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à Gaspé.

La Sûreté du Québec (SQ) a reçu le signalement comme quoi l’homme dans la cinquantaine manquait à l’appel, vers 19 h 00, vendredi.

«C’est un habitué en plongée en apnée dans les eaux du fleuve. Il a été vu pour la dernière fois alors qu’il entrait à l’eau derrière sa résidence dans le secteur de L’Anse-à-Valleau, vers 16 h 30», a précisé la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

La Garde côtière canadienne était déjà sur place pour les recherches en soirée et d’autres équipes spécialisées se sont jointes à eux samedi. Les plongeurs de la Sûreté du Québec ont notamment été appelés en renfort ainsi que d’autres policiers de la SQ.

«Il y a un poste de commandement de la Sûreté du Québec qui a été érigé et l’hélicoptère de la SQ viendra faire un survol. Il y a également des recherches terrestres qui sont effectuées par les policiers et les pompiers à pied et à VTT», a indiqué la sergente Dorsainville.