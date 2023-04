Un ambulancier s’ouvre sur sept ans de crise des surdoses en Colombie-Britannique

VANCOUVER — Un ancien ambulancier paramédical de Vancouver, fort de plusieurs dizaines d’années d’expérience, affirme qu’il a vu les drogues illicites devenir de plus en plus toxiques, nécessitant davantage d’efforts et d’antidotes pour sauver la vie des gens.

Les commentaires de Brian Twaites interviennent à l’occasion du septième anniversaire de la déclaration par la Colombie-Britannique de l’urgence de santé publique liée à la crise des surdoses.

M. Twaites a travaillé pendant 36 ans, principalement dans le quartier Downtown Eastside de la ville, et affirme que les usagers de drogue doivent cesser de consommer seuls et s’assurer qu’ils ne consomment pas tous le même produit en même temps, afin que quelqu’un puisse appeler à l’aide.

Le 14 avril 2016, la Colombie-Britannique a été la première province canadienne à déclarer une urgence de santé publique en raison de l’augmentation du nombre de surdoses, après que le nombre de décès a atteint 474 en 2015.

L’année dernière, les drogues toxiques ont coûté la vie à près de 2300 personnes dans la province.

Le premier ministre David Eby, la ministre de la Santé mentale et des dépendances Jennifer Whtiteside et la responsable provinciale de la santé, la Dr Bonnie Henry, ont déclaré dans un communiqué commun qu’ils pleuraient avec tous les habitants de la Colombie-Britannique qui ont perdu un être cher, un membre de leur famille ou un ami à cause de la crise.

«Aujourd’hui, nous renforçons notre détermination à sauver des vies et à améliorer les conditions de vie, même si les effets de la pandémie de COVID-19 ont accru l’approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques pour les habitants de notre province», indique la déclaration.

«Le milliard de dollars d’investissements ciblés du budget 2023 poursuivra ce travail et se concentrera sur l’augmentation des services de désintoxication, de traitement et de rétablissement dans l’ensemble du spectre des soins, afin que les gens puissent trouver et rester en contact avec des soutiens vitaux dans leur parcours de bien-être.»