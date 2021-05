Un amiral russe s’emporte contre un exercice de l’Otan qu’il juge provocateur

SEVEROMORSK, Russie — Un haut amiral russe s’est plaint jeudi de l’intensification des activités militaires de l’Otan près des frontières du pays, les décrivant comme une menace pour la sécurité régionale.

L’amiral Alexander Moiseyev, commandant de la flotte du Nord de la Russie, a déclaré que la présence des navires de la marine de l’OTAN dans la mer de Barents et la mer de Norvège avait atteint des niveaux jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale.

S’adressant aux journalistes à bord du navire amiral de la flotte du Nord, le croiseur de missiles Pyotr Veilikiy (Pierre le Grand), à sa base arctique de Severomorsk, l’amiral Moiseyev a reproché à l’Otan de se rapprocher des frontières russes. Il a aussi noté un plus grand nombre de vols de bombardiers stratégiques américains à capacité nucléaire.

«De telles actions sont provocantes et ont un impact négatif sur la sécurité régionale», a-t-il déclaré.

Les liens entre la Russie et l’Occident sont tombés au plus bas de l’après-guerre froide après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014 et le soutien de Moscou à une insurrection séparatiste dans l’est de l’Ukraine.

La Russie a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face au déploiement des forces de l’Otan près des frontières russes. La Russie et l’alliance se sont également blâmées d’avoir mené des exercices militaires de déstabilisation près des frontières.

Le mois dernier, un regroupement massif de troupes russes le long de la frontière ukrainienne a alimenté les inquiétudes en Ukraine et en Occident. Le Kremlin s’est défendu en disant qu’elles ne menaçaient personne. Il a toutefois mis en garde les autorités ukrainiennes contre toute tentative de recourir à la force pour reprendre le contrôle des territoires occupés par des rebelles dans l’est du pays.