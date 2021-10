Un an après la mort de Joyce Echaquan, «la confiance revient» au CISSS de Lanaudière

MONTRÉAL — «La confiance revient peu à peu», s’est réjoui jeudi le chef Paul-Émile Ottawa, du Conseil des Atikamekw de la communauté de Manawan, lors d’une conférence de presse visant à faire le point sur les mesures mises en place par le CISSS de Lanaudière, un an après le décès de Joyce Echaquan.

Bien qu’«il reste encore clairement des choses à améliorer», il s’est dit «très heureux et particulièrement fier» du travail accompli.

Le rapport de la coroner Géhane Kamel sur l’incident, déposé la semaine dernière, formulait huit recommandations adressées au CISSS. Parmi celles-ci, on compte une meilleure formation du personnel, autant en matière de soins que de culture autochtone et de code d’éthique, une collaboration continue avec la communauté de Manawan et la présence d’un plus grand nombre d’infirmières et de préposés aux bénéficiaires sur le plancher.

Les recommandations sont toutes «présentement réalisées ou en travaux», a annoncé la présidente-directrice générale du CISSS, Maryse Poupart.

Elle a cité «l’arrivée de deux agents de sécurisation culturelle» chargés d’accompagner les patients autochtones et de les aider à naviguer dans le système, ainsi que d’un adjoint à la PDG responsable des relations avec les Autochtones. Une Atikamekw a aussi été nommée au conseil d’administration de l’établissement.

Une formation sur les réalités culturelles a été développée en partenariat «avec la communauté de Manawan», que des membres ont aussi testée avant son déploiement. «Plus de 70 % des employés» du CISSS ont complété la première partie, et «30 %» la seconde, a indiqué Mme Poupart, qui «vise le 100 %».

Un comité de réconciliation, dont la moitié des membres sont autochtones, travaille aussi à l’élaboration de nouvelles stratégies de gestion et supervise les différents projets.

Encore du chemin à faire

Les ambitions de Mme Poupart ne s’arrêtent pas là: ses projets pour l’avenir incluent la mise en place d’«endroits désignés» pour accueillir les patients autochtones, l’embauche d’un «commissaire adjoint aux plaintes» de la communauté et «la traduction de certains documents» en langue atikamekw.

À long terme, elle espère «introduire un maximum d’employés qui viennent de la communauté» de Manawan.

Pour ce qui est de la quantité de personnel par quart de travail, elle a affirmé que «les ratios ont été révisés», mais qu’il y a encore «un défi d’accès aux ressources», sans préciser s’il y a assez d’employés pour remplir tous les postes. «Nous tentons de stabiliser nos équipes.»

Le jour et la nuit

Maryse Poupart n’est arrivée en poste qu’en avril dernier. Depuis, «la communication s’est grandement améliorée (…) et est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide qu’elle ne l’était il y a quelques mois», a assuré le chef Ottawa.

«Mme Poupart bénéficie d’une excellente réputation à Manawan», qu’elle a d’ailleurs visité, a-t-il ajouté.

Il s’est entre autres rappelé avoir déjà dû «se battre à coup de bâton» pendant très longtemps pour que la communauté reçoive des services ambulanciers. «Ce qui se passe aujourd’hui et ce qui se passait il y a quelques années, c’est le jour et la nuit.»

La mort de Joyce Echaquan, et les circonstances qui l’ont entourée, ont été selon lui un électrochoc pour les habitants de la région: «Partout où je vais à Joliette, les gens se comportent et m’abordent de manière différente qu’avant. Ce sont des améliorations dans les relations qu’on a.»

Sombre anniversaire

Joyce Echaquan est décédée le 28 septembre 2020 au Centre hospitalier de Lanaudière, après avoir été mise sous contention puis inadéquatement surveillée et soignée par le personnel médical.

Avant sa mort, elle a publié sur Facebook une vidéo où elle appelait à l’aide, alors que des infirmières lui lançaient des insultes racistes.

Dans son rapport, la coroner Kamel a indiqué que Mme Echaquan avait été «étiquetée comme une patiente en sevrage» de drogue à cause de son agitation, une constatation démentie par les analyses faites après sa mort. «Sur la base de ce préjugé, il en découle que ses appels à l’aide ne seront pas considérés avec sérieux», peut-on lire dans le document.

«Le racisme et les préjugés auxquels Mme Echaquan a fait face ont certainement été contributifs à son décès», a conclu la coroner.

Sa recommandation au gouvernement québécois de reconnaître l’existence du racisme systémique est celle qui a fait couler le plus d’encre dans les derniers jours.

