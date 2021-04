Un an après la tuerie en N.-É., le travail de la GRC n’est toujours pas établi

HALIFAX — Voilà maintenant près d’un an, un homme déguisé en policier de la GRC a assassiné 22 personnes en Nouvelle-Écosse — et le traitement de cette horrible tragédie par la police fédérale fait toujours l’objet d’un examen minutieux.

Grâce à la divulgation ponctuelle de dossiers fortement caviardés, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Couronne ont progressivement divulgué des petits pans d’un récit qui soulève des questions sur les raisons pour lesquelles il a fallu 13 heures à la police fédérale pour mettre fin à l’une des pires tueries de l’histoire du Canada.

Wayne MacKay, professeur de droit à l’Université Dalhousie, à Halifax, affirme que la lenteur «troublante» de l’enquête de la GRC et la réticence de la police fédérale à divulguer les demandes de mandat de perquisition ne sont pas à l’image de ce corps policier. «Ils semblent particulièrement réticents à trop en dévoiler (…) parce qu’ils craignent que cela révèle qu’ils n’ont pas abordé l’affaire de manière idéale», estime M. MacKay.

Au cours de la dernière année, plusieurs médias ont fait appel aux tribunaux pour avoir accès aux demandes de mandat de perquisition et un organisme de surveillance de la police a également fait la lumière sur les gestes posés par la GRC cette fin de semaine là. En décembre dernier, par exemple, la Couronne a publié une demande de mandat, partiellement caviardée, décrivant ce que les policiers avaient constaté à leur arrivée à Portapique pour enquêter sur des coups de feu tirés tard le samedi 18 avril 2020.

Un témoin blessé par balle leur a dit que son voisin, Gabriel Wortman, 51 ans, avait tiré sur des gens alors qu’il était habillé en policier de la GRC et qu’il conduisait une réplique d’autopatrouille.

La GRC était donc au courant de ce stratagème dès le début de la fusillade et de la série d’incendies criminels, qui ont fait 13 morts à Portapique. Mais la police fédérale n’a pas émis d’alerte publique sur Twitter concernant le faux véhicule avant 10 h 17 le lendemain matin.

Le professeur MacKay croit que la seule explication plausible de ce délai, c’est que la GRC avait conclu à tort que le suspect s’était suicidé pendant la nuit ou qu’il était mort dans l’un des incendies. «Ils fonctionnaient sur une fausse prémisse que le risque était passé.»

Christian Leuprecht, professeur à l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario, spécialisé dans les questions de police et de sécurité, rappelle la complexité d’une affaire qui implique 435 témoins et 16 scènes de crime. «L’approche (de la police) est toujours une approche prudente», a-t-il déclaré.

Où était le tueur ?

Des détails concernant un autre élément clé sont apparus en décembre, lorsque la Couronne a publié un document confirmant que la GRC savait exactement où se trouvait le tueur lorsqu’elle a reçu un appel d’une résidence de Glenholme, vers 9 h 45 le dimanche matin. Les deux occupants déclaraient alors que Wortman, qu’ils connaissaient, était habillé en policier et conduisait une réplique d’autopatrouille. À ce moment-là, la GRC croyait avoir coincé le tueur, mais il s’est échappé. Il avait déjà tué quatre personnes ce matin-là et il allait plus tard tuer cinq autres personnes, dont la policière de la GRC Heidi Stevenson.

La chasse à l’homme a ensuite pris une tournure inquiétante lorsque deux policiers ont cru à tort avoir repéré le tueur à Onslow. Mais lorsque les policiers ont essayé d’alerter leurs supérieurs par radio, ils n’ont pu joindre personne, car les canaux étaient bloqués, selon le rapport de l’équipe d’intervention en cas d’incident grave. «Le degré de mauvaise gestion et de mauvaise communication est vraiment stupéfiant», estime le professeur MacKay. «Le leadership semble également être discutable.»

En tout, le tueur a parcouru plus de 150 kilomètres avant d’être mortellement abattu par deux policiers de la GRC, qui l’ont reconnu lorsqu’il s’est arrêté dans une station-service à environ 30 km au nord de Halifax, au volant d’une voiture volée chez sa dernière victime. Mais un autre rapport de la «police des polices» a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une rencontre tout à fait fortuite.

Malgré l’examen minutieux auquel la GRC a été confrontée, le professeur Leuprecht croit que la police fédérale est impatiente de participer à la commission d’enquête, qui devrait rendre ses conclusions d’ici novembre 2022. «Cela permettra à la GRC de raconter sa version du récit», a déclaré M. Leuprecht, qui enseigne également au Collège militaire royal du Canada à Kingston, en Ontario.

«Ils diront probablement: « Nous avons fait de notre mieux avec les ressources dont nous disposions et les règles en place ». Mais il y a des choses qui en sortiront et qui changeront la façon dont la GRC réagit à ces types d’incidents.»

L’enquête publique fédérale-provinciale portera notamment sur l’intervention de la GRC et le rôle de la violence fondée sur le genre dans la tuerie.