Un an après l’invasion de l’Ukraine, l’UE impose de nouvelles sanctions à la Russie

BRUXELLES — L’Union européenne (UE) a convenu samedi d’imposer de nouvelles sanctions à la Russie, un an après son invasion de l’Ukraine. Ces nouvelles sanctions ciblent davantage de fonctionnaires et d’organisations accusés de soutenir la guerre, de diffuser de la propagande ou de fournir des drones, en plus de restreindre le commerce des produits qui pourraient être utilisés par les forces armées.

La présidence suédoise de l’UE a déclaré que les sanctions «visent les décideurs militaires et politiques, les entreprises soutenant ou travaillant au sein de l’industrie militaire russe, et les commandants du groupe (paramilitaire russe) Wagner. Les transactions avec certaines des plus grandes banques russes sont également interdites.»

Le gel des avoirs a été imposé à trois autres banques russes et à sept «entités» iraniennes — des entreprises, des organismes, des partis politiques ou d’autres organisations — qui fabriquent des drones militaires, que l’UE soupçonne d’avoir été utilisés par la Russie pendant la guerre.

Les nouvelles mesures, proposées par l’UE il y a trois semaines, n’ont été adoptées qu’après de nombreuses querelles internes sur leur composition exacte, et rendues publiques un jour après le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie — la date cible prévue.

Le retard, qui était mineur mais symboliquement important, est une preuve supplémentaire de la difficulté pour le bloc des 27 nations d’identifier de nouvelles cibles de mesures restrictives acceptables pour toutes les nations membres de l’Union européenne.

Les sanctions visent à saper l’économie de la Russie et à drainer des fonds pour son effort de guerre, mais elles affectent aussi de plus en plus de douleur les économies européennes déjà touchées par l’inflation élevée et les prix de l’énergie, sans oublier les effets de la pandémie de COVID-19.

Avant cette dernière série de mesures, l’UE avait déjà ciblé près de 1400 fonctionnaires russes, dont le président Vladimir Poutine, des ministres du gouvernement, des législateurs et des oligarques qu’elle croyait fidèles au Kremlin, mais aussi les officiers jugés responsables de crimes de guerre ou de cibler les infrastructures civiles.

L’UE avait également gelé les avoirs de plus de 170 organisations, allant des partis politiques et groupes paramilitaires aux banques, aux entreprises privées et aux médias accusés de diffuser de la propagande pro-Kremlin.

Le secteur énergétique de la Russie a également été touché, notamment le pétrole et le charbon.