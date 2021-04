Un ancien conseiller de Justin Trudeau témoignera vendredi dans l’affaire Vance

OTTAWA — Un ancien conseiller du premier ministre Justin Trudeau a accepté de répondre aux questions des parlementaires sur la façon dont le gouvernement libéral avait géré en 2018 une allégation d’inconduite sexuelle visant l’ancien chef d’état-major Jonathan Vance.

Un avis envoyé mercredi aux membres du Comité permanent de la défense des Communes, dont La Presse Canadienne a obtenu copie, indique qu’Elder Marques a accepté de comparaître vendredi. Karen McCrimmon, la députée libérale qui préside le comité, a également confirmé que M. Marques avait accepté de témoigner.

Les partis d’opposition ont toujours soutenu que le témoignage de M. Marques était essentiel pour comprendre qui, exactement, au cabinet du premier ministre Trudeau, était au courant de l’allégation concernant le général Vance. L’ombudsman militaire de l’époque, Gary Walbourne, avait soulevé pour la première fois cette allégation en mars 2018 avec le ministre de la Défense, Harjit Sajjan.

Les députés de l’opposition veulent également savoir pourquoi le gouvernement libéral n’en a pas fait davantage pour enquêter sur cette allégation en 2018 — et pourquoi M. Vance a été autorisé par la suite à continuer, pendant près de trois ans, à occuper le poste de chef d’état-major de la défense.

Mais le gouvernement libéral a empêché jusqu’ici d’autres membres de son personnel politique de haut niveau à comparaître devant des comités parlementaires, y compris l’ancienne cheffe de cabinet du ministre Sajjan, Zita Astravas, qui était en poste en 2018. Les libéraux soutiennent que ce sont les ministres, ultimement, qui sont responsables de leur personnel.

Mais M. Marques n’est plus au gouvernement, contrairement à Mme Astravas, qui est aujourd’hui cheffe de cabinet du ministre de la Sécurité publique, Bill Blair. C’est elle qui avait d’abord informé M. Marques, au cabinet du premier ministre, de l’allégation concernant M. Vance lorsque son ministre, Harjit Sajjan, en avait été informé par l’ombudsman en 2018.

M. Marques n’a pas pu être joint immédiatement, mercredi, pour commenter son éventuel témoignage vendredi.

Sera-t-il autorisé à témoigner?

Le critique conservateur en matière de défense, James Bezan, a salué l’annonce de ce témoignage. «Les libéraux de Trudeau ont finalement cédé aux pressions des conservateurs pour permettre à un acteur clé de la dissimulation d’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes de venir témoigner», a soutenu M. Bezan dans un courriel.

«Nos femmes et hommes en uniforme et le public canadien méritent de savoir pourquoi Justin Trudeau et le ministre Sajjan n’ont pas donné suite aux allégations d’inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes.»

Il reste néanmoins à voir si M. Marques sera réellement autorisé à comparaître devant le comité parlementaire, car les membres libéraux du comité ont insisté pour qu’on mette fin à l’examen dans cette affaire. Les libéraux affirment que le comité doit maintenant s’atteler à la rédaction du rapport final et à la formulation de recommandations avant l’été.

Les partis d’opposition ont alors accusé les libéraux de faire de l’obstruction systématique pour ne pas obtenir de vraies réponses à ce qui s’est réellement passé il y a trois ans — notamment les raisons pour lesquelles le gouvernement n’avait pas amorcé d’enquête en 2018 sur la conduite du général Vance.

Le gouvernement soutient que le ministre Sajjan a suivi les procédures appropriées lorsqu’il a renvoyé l’ombudsman au Bureau du Conseil privé. Le gouvernement plaide par ailleurs que les hauts fonctionnaires n’ont pas pu ouvrir ensuite une enquête parce que l’ombudsman avait refusé de leur fournir plus d’informations. M. Trudeau, de son côté, a déclaré qu’il n’avait jamais été personnellement informé de l’allégation.

Certains experts ont laissé entendre que les libéraux auraient pu — et auraient dû — en faire davantage pour enquêter sur M. Vance en 2018, tandis que les conservateurs ont accusé le gouvernement de tentative de camouflage dans cette affaire aujourd’hui.

Selon Global News, l’allégation soulevée par M. Walbourne auprès du ministre Sajjan concernait un courriel obscène envoyé à une caporale, en 2012, trois ans avant que M. Vance ne devienne chef d’état-major de la défense, en 2015. Selon Global, le général Vance aurait aussi entretenu une liaison continue avec une subalterne, amorcée il y a près de 20 ans et qui se serait poursuivie après sa nomination au poste de chef d’état-major.

M. Vance a refusé toute entrevue avec La Presse Canadienne; selon Global, il a nié tout acte répréhensible. Le chef d’état-major a quitté ses fonctions en janvier dernier après plus de cinq ans à ce poste; il fait actuellement l’objet d’une enquête de la police militaire.