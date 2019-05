Un ancien employé de Disney aurait volé des costumes de Walt Disney World

ORLANDO, Fla. — Un ancien employé de Walt Disney World ayant accès aux coulisses a volé des costumes et des objets d’une valeur totale de 14 000 $ appartenant au célèbre Royaume enchanté et à Epcot Center, ont indiqué les autorités.

Patrick Allen Spikes devra répondre à des accusations de cambriolage, de vol et de recel, ont rapporté des médias.

Le bureau du shérif d’Orange County dit avoir commencé son enquête lorsque Spikes a publié sur Twitter la photo d’un personnage animatronique portant ses vêtements deux mois après que le vol de ceux-ci eut été signalé aux autorités. L’individu a créé un site afin de publier du contenu provenant des coulisses de Disney.

Les objets volés appartenaient à «Buzzy», un personnage d’une attraction aujourd’hui fermée «Wonders of Life» à Epcot, ont dit des enquêteurs. La valeur de ces seuls objets s’élevait à plus de 6800 $. Le robot a lui-même été plus tard volé, selon le mandat d’arrestation.

Les policiers ont indiqué qu’un examen du contenu du cellulaire de Spike avait permis de découvrir des photos d’autres objets volés de Disney: des perruques, des chandails et des manteaux. L’accusé serait passé par des tunnels souterrains pour accéder à la Maison hantée du Royaume enchanté où ont été volés des costumes, ajoute le mandat d’arrestation.

Les comptes de Spikes ont aussi permis de déterminer qu’il avait reçu environ 30 000 $ par PayPal de deux acheteurs, ont ajouté les enquêteurs. Un d’entre eux a témoigné aux policiers qu’il avait versé environ 8900 $ à Spikes pour 18 objets dont le vol a été plus tard confirmé par Disney. L’acheteur a remis les objets en question après avoir dit qu’il pesait que son vendeur en avait légalement la possession.