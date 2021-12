Un ancien météorologue de CTV au service du Programme alimentaire mondial

OTTAWA — En tant que Britanno-Colombien expatrié, Jesse Mason observe les conditions météorologiques extrêmes et changeantes qui se déroulent dans sa province natale avec un niveau de préoccupation élevé.

Il y a d’abord eu le dôme de chaleur qui a causé des températures record l’été dernier, puis les récentes inondations qui ont fait évacuer des communautés entières, noyé du bétail et coupé la province du reste du pays.

«Ce n’est pas normal», a déclaré Jesse Mason au téléphone depuis Rome. « Cela devient de plus en plus difficile à comprendre : qu’est-ce qui est normal ? Qu’entendons-nous par normal ? »

C’est une question que Jesse Mason doit se poser quotidiennement dans son travail avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM). Il est coordinateur mondial pour l’action d’anticipation concernant le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe.

Le travail de Jesse Mason a des impacts directs sur la vie, ou la mort, de millions de personnes dans le monde : il est chargé d’essayer d’anticiper les intempéries et les catastrophes climatiques afin que l’ONU puisse empêcher les gens de mourir de faim.

Jesse Mason a emprunté un chemin improbable jusqu’à son poste à Rome au siège du PAM : il a passé huit ans en tant que prévisionniste météo pour la télévision avec CTV à Vancouver avant de rejoindre l’ONU, obtenant en cours de route deux diplômes universitaires en sciences atmosphériques et en génie éolien.

Il a canalisé sa passion pour le plein air qu’il a alimenté en grandissant à Vancouver, passant sa jeunesse à camper, faire de la randonnée et pêcher.

«Quand vous faites du plein air, vous devez vraiment comprendre la météo. Donc, en grandissant, c’est devenu une grande passion pour moi», a déclaré Jesse Mason.

Il a postulé pour devenir météorologue à la télévision après avoir terminé son baccalauréat à l’Université de la Colombie-Britannique. Il était déterminé à insuffler à ses reportages télévisés une «rigueur scientifique très stricte» tout en les rendant compréhensibles et intéressants pour les téléspectateurs.

Sa transition du milieu universitaire à la communication de masse a atteint son apogée pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, lorsque les prévisions et les bulletins météorologiques sont devenus un élément crucial de la couverture des Jeux par CTV.

Jesse Mason est retourné à l’université pour étudier l’ingénierie éolienne en 2011, explorant les liens entre les éoliennes et la production d’électricité propre. En 2015, il a pu mettre cette expérience au service de son poste actuel au Programme alimentaire mondial.

Il a aidé l’ONU à développer ce qu’elle appelle un financement basé sur les prévisions, qui consiste à générer des prévisions à long terme pour prévoir les inondations, les sécheresses et les cyclones afin que le PAM puisse prendre des mesures pour aider les populations vulnérables à se préparer à leur impact.

En juillet 2020, le PAM a pu fournir de l’argent à 120 000 personnes au Bangladesh quatre jours avant que de graves inondations ne viennent faire déborder la rivière Jamuna. Ils ont utilisé l’argent pour acheter de la nourriture, des médicaments et déplacer le bétail en hauteur. Le PAM a estimé que l’intervention a réduit de moitié ses dépenses d’urgence.

«Si vous voulez vraiment limiter l’impact sur la vie et les moyens de subsistance des gens, nous devons nous assurer qu’ils ont accès aux outils dont ils ont besoin avant l’inondation», a déclaré Jesse Mason.

«Nous avons permis aux gens d’avoir des fonds pour s’évacuer, protéger leurs biens, évacuer leur bétail, ou même des choses simples comme aller chez un membre de la famille et ne pas se sentir comme un fardeau, pouvoir apporter de la nourriture avec eux.»

Adopter une approche prédictive peut également aider à étirer les dépenses du PAM à un moment où il fait face à un niveau record de demande pour ses services. Comme toutes les agences des Nations Unies, elle compte sur les dons des gouvernements et des donateurs privés.

À la fin du mois dernier, le Canada était le cinquième donateur du PAM à ce jour en 2021 avec un peu plus de 380 millions de dollars de contributions. Les États-Unis, l’Allemagne, les donateurs privés et la Commission européenne sont en tête de liste.

«Des dizaines de millions de personnes regardent dans un abîme. Nous avons des conflits, le changement climatique et la COVID-19 qui font augmenter le nombre de personnes souffrant de la faim aiguë», a déclaré David Beasley dans un communiqué le mois dernier. Le PAM a cité les sécheresses à Madagascar et les graves inondations au Soudan du Sud comme les causes de deux situations particulièrement urgentes.

Jesse Mason se concentre sur les zones vulnérables d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et cible ses prévisions sur des endroits où les conditions météorologiques sont extrêmes et les populations vulnérables.

«Certains endroits comme les Philippines, par exemple, présentent des dangers multiples, qu’il s’agisse de tsunamis ou d’éruptions volcaniques, de typhons, d’inondations, de sécheresses. Je veux dire, ils ont tout», a-t-il déclaré.

Regarder les images désastreuses de dangers consécutifs frappant sa province natale de la Colombie-Britannique a été dévastateur, a-t-il ajouté.

«En tant que climatologue, j’ai passé les 15 dernières années à parler des impacts futurs, je ne pense pas que je me sois déjà préparé mentalement à le voir en temps réel», a-t-il déclaré.

« J’ai rejoint le PAM en 2015 pour soutenir leurs efforts contre la crise climatique dans certains des endroits les plus vulnérables et les plus reculés du monde, mais maintenant il semble que la crise climatique soit arrivée, pas dans des endroits très éloignés dans le futur, mais maintenant et pour moi, dans ma ville natale de Vancouver.»

Jesse Mason est pleinement conscient de la critique commune à tous les prévisionnistes météorologiques – qu’ils n’aient pas toujours les bonnes prévisions. Mais en se concentrant sur les endroits et les personnes qui pourraient être le plus touchés, beaucoup peuvent éviter de tomber dans « le plus profond des trous » dont il est impossible de sortir.

«C’est beaucoup moins cher de protéger les choses que de les remplacer, ou de les remplacer en continu.»