Un ancienne princesse japonaise s’exile aux États-Unis pour vivre avec son mari

TOKYO — Une princesse japonaise, qui a renoncé au trône pour épouser un roturier rencontré à l’université, a quitté le pays dimanche pour aller s’établir à New York, aux États-Unis.

Le couple dit simplement chercher le bonheur comme tous les jeunes mariés et vouloir vivre loin des projecteurs en laissant derrière lui une nation défavorable à leur amour.

Comme pour leur donner raison, les médias japonais ont diffusé en direct le départ de l’ancienne princesse Mako Komuro et de son époux Kei Komuro, filmant et photographiant leur embarquement à l’aéroport Haneda de Tokyo.

Kei Komuro, diplômé de la faculté de droit de l’Université Fordham, a décroché un emploi dans une firme new-yorkaise. Il n’a toutefois pas encore réussi l’examen du barreau, ce qui lui a valu d’autres attaques dans les médias japonais, bien qu’il soit tout à fait normal de reprendre cet examen à quelques reprises.

«J’aime Mako», a-t-il déclaré aux journalistes le mois dernier après avoir officialisé leur mariage à Tokyo. Les époux âgés de 30 ans ont célébré leur union sans grand banquet traditionnel ni autres cérémonies ou rituels habituels.

«Je veux vivre la seule vie que j’ai avec la personne que j’aime», a-t-il ajouté.

Si le Japon peut sembler très moderne sous plusieurs aspects, les valeurs liées aux relations familiales et au statut de la femme sont d’une certaine manière désuètes et ancrées dans le passé féodal.

Cette réalité a été exposée de manière évidente par la réaction populaire à l’annonce du mariage. Certains Japonais estimaient qu’ils avaient leur mot à dire dans ce mariage parce que les contribuables soutiennent financièrement le système impérial.

D’autres princesses ont épousé des roturiers dans le passé et ont quitté le palais royal, mais le départ de Mako est le premier à retenir autant l’attention et à provoquer autant de colère au sein de la population, ainsi que sur les réseaux sociaux et dans les tabloïdes.

Les débats portent sur toutes sortes d’enjeux allant de la capacité financière du couple à vivre à Manhattan à combien d’argent pourrait gagner Kei Komuro si l’ancienne princesse devait éventuellement soutenir financièrement son conjoint.

Mako est la nièce de l’empereur Naruhito, qui a lui aussi épousé une roturière nommée Masako. Celle-ci a d’ailleurs souvent souffert mentalement à l’intérieur de la vie cloîtrée et rigide de la famille impériale.

La couverture médiatique négative entourant le mariage de Mako lui aurait causé, selon les médecins, une forme de trouble de stress post-traumatique.

L’ancien empereur Akihito, le père de l’empereur actuel, a été le premier à épouser une roturière. Son père était l’empereur à la tête du Japon au moment de la défaite du pays lors de la Deuxième Guerre mondiale.

La famille impériale ne détient aucun pouvoir politique, mais représente un symbole de la nation et participe aux événements protocolaires et visite les régions affectées par des catastrophes, par exemple. Elle demeure relativement populaire dans l’opinion publique.

Seuls les hommes peuvent hériter du trône du chrysanthème. Mako est la fille du frère cadet de l’empereur. Son frère de 15 ans est déjà identifié comme un éventuel empereur.

Quand Kei Komuro est rentré des États-Unis, en septembre, le couple s’est trouvé réuni pour la première fois en trois ans. Les amoureux se sont rencontrés il y a une décennie lors de leurs études à l’Université chrétienne internationale de Tokyo.

Au moment d’annoncer publiquement le mariage, l’ancienne princesse, qui est également conservatrice de musée, a fait savoir que sa décision était claire.

«Il est quelqu’un dont je ne peux pas me séparer, a-t-elle dit. Ce mariage était nécessaire pour nous permettre de poursuivre notre vie ensemble et rester fidèles à nos cœurs.»